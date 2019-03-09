Cumali, Damla ile Evleniyor Mu! Çukur Dizisinin 2. Sezon 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Çukur dizisinin heyecanla beklenen 56. yeni bölümünden ilk fragman yayında. Çukur yeni bölümde, Yıldız'la evlenme kararı alan Cumali, babasının sözleri karşısında büyük şok yaşıyor. İdris Koçovalı, oğlu Cumali'ye Uluç Reis'in kızı Damla'yı isteyeceklerini söylüyor. Uluç ise evliliğe ikna etmeye çalıştığı kızı Damla'ya 'Tek bir imza, sadece formalite' demesi dikkat çekiyor. Peki Çukur'da Cumali ve Damla evleniyor mu? İşte Çukur 2. sezon 23. ipuçları...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların mücadelesi sırasında Çeto'nun arkasından gelerek ona silah doğrultan Medet, Çeto'yu vurmak üzereyken başka bir kurşunun hedefi oldu. Tansiyonun yükseldiği dakikaların ardından Medet'in kendine gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölümde Sultan'ın Yıldız'a olan sert tepkisi ve Cumali'nin Yıldız'a evlilik teklifi ettiği anlar çok konuşuldu.

Yıldız karakterine hayat veren Gökşen Ateş'in 'Annem' şarkısını yorumlaması da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kendisinden saklanılan gerçekleri öğrenen Mahsun, Çeto'dan hesap sordu. Koçovalılar bu anları keyifle izlerken, ekran başındakilerin aklında "Mahsun ve Çeto'nun yolları tamamen ayrıldı mı?" sorusu oluştu.