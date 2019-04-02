Cumali Kantarcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olan Cumali Kantarcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Cumali Kantarcı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Cumali Kantarcı kimdir? Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Cumali Kantarcı yüzde kaç oy aldı?

Cumali Kantarcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Cumali Kantarcı ATAŞEHİR ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ATAŞEHİR ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Cumali Kantarcı adlı Bağımsız adayı toplamda 246 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.