Cumali öldü mü? Necip Memili Çukur'dan ayrılıyor mu? Necip Memili kimdir?

Çukur'da Necip Memili'nin canlandırdığı Cumali karakteri, Azer tarafından vuruldu. Dizide yaşanan gelişmenin ardından Cumali'nin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Necip Memili Çukur'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

ÇUKUR 80. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da işler karışıyor ve Yamaç artık zaptedilemeyecek boyuta gelir. Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye atacak.

CUMALİ ÖLDÜ MÜ?

Azer ve ortakları hakkında bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali sürpriz ile karşılaşır. Azer, yaşadığı kardeş acısını Yamaç'a da yaşatmak adına gözleri önünde Cumali'yi vurdurtur. Kolu ve karnından vurulan Cumali'nin diziden çıkması beklenmiyor.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde eğitim aldı. 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda oynamaya başladı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu ve hemen ardından İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Savaş Dinçel'in yazdığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı tiyatro oyununda çocukluk arkadaşı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte oynadı. Kamera karşısına ilk kez Arka Sokaklar isimli dizi ile geçti.

'Hanımın Çiftliği', 'Yalan Dünya', 'Bedel', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Dolunay' gibi yapımlarda yer alan Memili, 'Şahsiyet' dizisiyle büyük beğeni topladı. Şu sıralar Çukur dizisinde Cumali karakterine can veren Necip Memili 1.83 metre boyunda 72 kilo ve İkizler burcudur.

NECİP MEMİLİ DİZİLERİ - FİLMLERİ

2019- Çukur (Cumali Koçovalı) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler 1 (Neco) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Tolga Yazgan) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (2. Sezon) (Cumali) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – Kaçma Birader (Şişe Kadir) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Musa Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Bedel (Vedat Seyhanlı) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Doğan/Dodo) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İmam Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Haluk) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Dila Hanım (Azer) (TV Dizisi)

2011 – Yalan Dünya (İnşaat İşçisi) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2011 – Lüks Otel (Mehdi) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Fırıldak Necmi) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Nuri) (TV Dizisi)

2007 – Pusat (Taksici) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Mahkum) (TV Dizisi) –

2007 – Bez Bebek (Selman) (TV Dizisi) –

2007 – 2008 – Yaprak Dökümü (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Deli) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Ali) (TV Dizisi)