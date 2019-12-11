Cumalıkızık'a yöresel çarşı

Yıldırım Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osmanlı'nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık'a, köyün tanıtılması, tarihi köyün açığa çıkarılması ve üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nı kazandırıyor.

Toplamda bin 52 metrekarelik alanda oluşturulacak, 189 tezgahın bulunacağı yöresel ve el ürünlerinin yer alacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nda, turşudan reçele, el işlemelerinden yöresel kıyafetlere birçok ürünün satışı yapılacak.

TİCARİ BAKMIYORUZ

Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının Yıldırım için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Başkan Oktay Yılmaz, bu durumun kendilerine getirdikleri sorumlulukların da farkında olduklarının altını çizdi. Bu tarihi mirasın korunması için önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, ". Burada bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Cumalıkızık ile ilgili özellikle niteliksiz alışıveriş tezgahlarıyla ilgili şikayetler söz konusu. Yine kontrolsüz alışveriş, bu tarihi köyümüzün geleceği ile ilgili endişelere sebep oluyor. Bizim Cumalıkızık'a bakışımız ticari değil, tamamen kültürel. Bu konularda kalıcı çözüm üretmek adına, giriş meydanındaki niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırmayı amaçladık. Bu kapsamda köy mimarisini kapatmadan, düzenli satış tezgahları tasarlayıp tüm bu tezgahları toplamda bin 52 metrekarelik alanda Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında tek bir noktada toplamaya karar verdik" diye konuştu.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Cumalıkızık'ın eşsiz tarihi mirası ile Yıldırım'ın güzide turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Bizde Bursa'mızın zenginliklerini Cumalıkızık'ta yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak istiyoruz. Cumalıkızık'a özgü yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar bu çarşıda olacak. Bu çarşıya gelen turistler burada tarihe kısa bir yolculuk yapacak. Turizm açısından önemli gördüğümüz bu proje kısa sürede hayata geçecek. İnanıyorum ki Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı Yıldırım'ın turizmine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.