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Cumartesi Pazarı'na brandalı koruma

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte havaların soğumaya başlamasını dikkate alan Sungurlu Belediyesi esnaf ve pazara gelen vatandaşların soğuk ve rüzgardan etkilenmemesi için Cumartesi Pazarı'na branda çekti.

06.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:44Cumartesi Pazarı'na brandalı koruma
Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte havaların soğumaya başlamasını dikkate alan Belediyesi esnaf ve pazara gelen vatandaşların soğuk ve rüzgardan etkilenmemesi için Cumartesi Pazarı'na branda çekti.

Vatandaşlar ve esnaflarımızın soğuktan korunması adına kapalı pazar alanımızı branda çadır ile çevirdik diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşların soğuk havadan ve rüzgardan etkilenmemesi için Cumartesi Pazarı'na branda çektik. Vatandaşların rahat bir şekilde alışverişlerini yapmak ve pazarcı esnafların da rahat bir şekilde satışlarını yapmak için branda çekme gereği duyduk. "diye konuştu. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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