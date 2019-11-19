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Cumayeri zabıtası fırınları denetledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

19.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:40Cumayeri zabıtası fırınları denetledi
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

Cumayeri Belediyesi'ne bağlı ekipler daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda incelemelerde bulunuldu. Ekmekteki gramaj değişikliğini de denetleyen zabıta ekipleri ekmeklerin gramajlarının güncel olup olmadığı da kontrol edildi. İlçede faaliyet gösteren 5 fırında incelemelerde bulunan zabıta ekipleri uyumluluk ile alakalı rapor tutup firma sahiplerine ikazlarda bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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