Haberler » Magazin » Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler

Hırvatistan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan eski playboy modeli Ava Karabatic, seçildiği takdirde fuhuşu yasallaştırmayı vadetti.

15.10.2019 17:27

Hırvatistan'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 31 yaşındaki eski playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic de adaylığını koydu. Karabatic, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak vaatlerini bir bir açıkladı.

FUHUŞU YASAL HALE GETİRECEĞİNİ VAAD ETTİ

İhracatı artırıp ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan'ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic'in, vaatleri arasında ilginç maddeler de yer aldı. Uyuşturucu maddeyi yasallaştırma sözü veren Karabatic, fuhuşu yasal hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

FİKİRLERİNİ SAVUNMAKTAN KORKMUYOR

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, 'insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu' savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının farkında olduğunu ancak fikirlerini savunmaktan korkmadığını söyledi.

"POLİTİKA BENİM İKİNCİ AŞKIM"

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, "Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri, daha fazla seyredemem. Genç insanlar, ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler

Hırvatistan, Magazin

YORUMLAR(15)
TURAN:Pislikler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KONUK:terbiyesiz
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
FARUK:Türkiye''de aday ol oy vermezsem nağmerdim
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
OFOFOF:Kadınlar tırsmalı çünkü ek işgücünü onlardan isteyebilir.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KOMŞU:Kendini para için satan garılara asla inanma ve güvenme. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FLİGHT 643:''''İnsanlar hayvanlar gibi sokak ortasında sevişmeden kıyamet kopmayacaktır'''' Hz. Muhammed (asm)
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
DOĞU AVRUPALI:Kaybol git Arabistana :)
Yayından Kaldır
0 3
ASSAS:tamam
Yayından Kaldır
1 1
VAADE GEL :) MEDENİYET BUDUR İŞTE:ben bana oy verenlerle yatacam falan diyecek sandım :)
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
SEREN CANJ:Çok güldüm resmen yoruma
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
19:07 Genç piyanistin konser heyecanı
18:22 Ben neden bu hale geldim baba!
17:37 Yabancı film yapımcıları desteklenecek
17:27 Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler
17:07 Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı
15:52 Avni Lifij seçkisi
15:42 Göbeklitepe Frankfurt Kitap Fuarı'nda
15.10.2019 19:22:17