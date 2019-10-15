Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan eski playboy modelinden tartışma yaratacak vaatler

Hırvatistan'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 31 yaşındaki eski playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic de adaylığını koydu. Karabatic, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak vaatlerini bir bir açıkladı.

FUHUŞU YASAL HALE GETİRECEĞİNİ VAAD ETTİ

İhracatı artırıp ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan'ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic'in, vaatleri arasında ilginç maddeler de yer aldı. Uyuşturucu maddeyi yasallaştırma sözü veren Karabatic, fuhuşu yasal hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

FİKİRLERİNİ SAVUNMAKTAN KORKMUYOR

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, 'insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu' savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının farkında olduğunu ancak fikirlerini savunmaktan korkmadığını söyledi.

"POLİTİKA BENİM İKİNCİ AŞKIM"

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, "Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri, daha fazla seyredemem. Genç insanlar, ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor." dedi.