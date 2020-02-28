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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

İdlib'de 29 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:38Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Suriye'nin İdlib kentinde 29 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 29 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 29'a yükseldi. 36 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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