Cumhur Akbulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi SİVAS belediye başkan adayı Cumhur Akbulut oldu. Vatan Partisi adayı Cumhur Akbulut, SİVAS belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SİVAS belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi SİVAS belediye başkan adayı Cumhur Akbulut ile ilgili seçim sonuçları ve SİVAS belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi SİVAS belediye başkan adayı Cumhur Akbulut oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SİVAS belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SİVAS aday yarışı ve SİVAS seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SİVAS Seçim Bilgileri

SİVAS belediyesi için toplam sandık sayısının 699 olduğu belirlendi.

SİVAS belediyesi için açılan sandık sayısının ise 699 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SİVAS belediyesi için katılım oranının ise % 84,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SİVAS toplam seçmen sayısının ise 229.430 olduğu belirlendi.

SİVAS belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 194.541 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi SİVAS Belediye Başkan Adayı Cumhur Akbulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi SİVAS belediye başkan adayı olarak gösterilen Cumhur Akbulut, SİVAS yarışında % 0,08 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Cumhur Akbulut toplamda 150 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi SİVAS belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.