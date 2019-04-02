Cumhur Akgün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE HAVSA belediye başkan adayı olan Cumhur Akgün isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE HAVSA ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Cumhur Akgün isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE HAVSA adayı Cumhur Akgün kimdir? BTP EDİRNE HAVSA adayı Cumhur Akgün yüzde kaç oy aldı?

Cumhur Akgün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE HAVSA belediye başkan adayı olarak gösterilen Cumhur Akgün HAVSA ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. HAVSA ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Cumhur Akgün adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE HAVSA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.