Cumhur İttifakı 15 Temmuz Gecesi Kuruldu"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu devletin bu bayrağın, bu ezanın birliği, beraberliği için kuruldu." dedi.Iğdır'daki Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen salon toplantısında partililere hitap eden Kurum, AK Parti hükümeti olarak Iğdır'a bu güne kadar 6 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.Bakanlık olarak da yaptıkları yatırımın 1 milyar 100 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:"Biz bu güne kadar 50'nin üzerinde şehrimize ziyaretlerde bulunduk. Bu yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde şehrin altyapısından üstyapısına, millet bahçelerine kadar bir çok projeyi yerinde görmek üzere illerimize gittik ve bu gün de Iğdır'dayız. Iğdır'la ilgili bir çok projeyi valimizle konuştuk ve belli kararlar aldık. Bu kararları da inşallah 1 Nisan sabahı İsa Yaşar Tezel başkanla yapmak üzere gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız."Kurum, Valilikte düzenlenen basın toplantısında açıkladığı kente yapılacak yatırımları katılımcılara anlatarak, Iğdır'ın Cumhur İttifakı belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel'e destek istedi.Bakanlık olarak belediye başkan adayı Tezel'in projelerine destek vereceklerini aktaran Kurum, "Cumhur İttifakı bu ülkenin beka meselesi, güvenlik meselesi. Iğdır'dan tüm Türkiye'ye mesaj vermeniz ve o kutlu yürüyüşe destek vermeniz gerekiyor. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu devletin bu bayrağın, bu ezanın birliği, beraberliği için kuruldu. Kutlu bir ittifak olarak Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli'nin o beka meselesi üzerinde birliktelikleriyle hareket ediyoruz ve maşallah ülkemizin her tarafında da kusursuz bir şekilde işliyor." diye konuştu.Toplantıya, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'de katıldı.Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle Ünlendi Barajı İçme Suyu İsale Hattı'nın test çalışmasını inceledi.