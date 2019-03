Cumhur İttifakı 31 Mart'tan Sonra da Yaşayacak, Yaşatılacaktır"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur. Azmimiz budur. Amacımız budur." dedi.Bahçeli, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kararını verdiğini söyledi.Türkiye'yi hiçbir gücün yıkamayacağını belirten Bahçeli, "Türk milletini yenemeyecekler, Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence, Kastamonu'dur. Güç, büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, karşılama kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğu'yuz, Güneydoğu'yuz Anadolu'yuz demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı." şeklinde konuştu."Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın"Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemli bir irade ortaya koyduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenlerin Türkiye'nin yükselişine bakmaları gerektiğini dile getirdi.Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:"Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki, 'Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş. Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş'. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafaası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher, süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır. ""Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır"Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'tan sonra da yaşatılacağının altını çizerek, "Cumhur İttifakı imanın mahsulüdür. Cumhur İttifakı milli iradenin mecmuudur. Hiçbir zillet mensubu fitne aşılamasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir. Milli Mücadele'yi yapan Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Amacımız budur. Kararımız budur. Azmimiz budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır, kalemlerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır. Zillet siyasi hülledir, siyasi hezimettir, ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır." diye konuştu."Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar"Bahçeli, muhalefetin "Beka söyleminin tutmadığı" yönündeki ifadelerini de sert bir dille eleştirdi."Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Bekayı özümsemiyorlar ki, milletteki karşılığını fark edebilsinler. Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür. Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. Beka olmadan Kastamonu olur mu? Beka olmadan devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet yaşar mı? Terör varsa beka sorunu da vardır. Bölücülük tehlikesi varsa beka meselesi ağırdır.""Her sözümüzün ardındayız"Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimine de işaret ederek, şunları aktardı:"Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi? Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi? 15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' diyen reziller bekayı bilmez. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen köksüzler bekayı kabullenemez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan iş birlikçiler bekayı itiraf edemez. Sevr hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postallarının meraklısı ruhsuzlar, kimliksizler bekaya değil belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır. Bekanın tutup tutmadığını araştıran kansızlar düşmanın içimizdeki uzantılarıdır. 'Nereden çıktı bu beka' diyenler, gitsinler aynadaki iş birlikçi suratlarına baksınlar. Beka Türklüğün var oluşudur. Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz. Zillet ittifakına yanılıp yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa 'terörist' dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet ittifakını oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir.""CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır"Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin beka seçimi olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi." dedi.Partililere seslenen Bahçeli, "31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Kastamonu'nun gücünü gösterecek misiniz? 31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, milleti birbirine düşürmeye çalışan küstahları şaşkına çevirecek misiniz? Elbette 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz?" diye sordu.Kastamonu'yu MHP'nin büyük hedefleriyle buluşturacaklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:"İşte milli şuur, işte Kastamonu. İşte milli uyanış, işte kahramanlık. Gayret bizden, takdir sizlerden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Kastamonu'nun huzuru için varız. Kastamonu'nun haysiyeti için varız. Kastamonu'nun refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız. Kastamonulu kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Kastamonu için istikrar. Kastamonu ehline emanet. Sizlere güveniyorum, Kastamonu'ya inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum."(Bitti)