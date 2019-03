Cumhur İttifakı Adayı Çelik Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, kentin sivil toplum örgütü, hemşehri dernekleri, meslek odaları başkan ve yöneticileri ile sürekli istişare halinde olduklarını ve iletişim kanallarını her zaman açık tuttuklarını hatırlatarak, bunun vermiş olduğu rahatlıkla da seçim kampanyalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Çelik ayrıca 2019 yılının sonunda kendi tapulu mülkleri olan eski Manisa Belediye binasında hizmet vermeye başlayacaklarını da açıkladı.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği sivil toplum örgütü, hemşehri dernekleri ve meslek odaları ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çelik bu kez de Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve Kütahya İlinde Yetişenler Derneği Manisa Şube Başkanı Mustafa Örnek ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı yöneticileri ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Beş yıl önce göreve geldiklerinde Şehzadeler Belediyesi'nin bir hizmet binasının bile olmadığını hatırlatan Başkan Çelik, aradan geçen süre içinde sıfırdan bir belediye kurduklarını ve 67 mahalleye kesintisiz belediyecilik hizmeti verdiklerini söyledi. Kentin sivil toplum örgütü, hemşehri dernekleri, meslek odaları başkan ve yöneticileri ile sürekli istişare halinde olduklarını ve iletişim kanallarını her zaman açık tutuklarını hatırlatan Başkan Çelik, bunun vermiş olduğu rahatlıkla seçim kampanyalarını sürdüklerini söyledi."Gönülden başarılar diliyoruz"Yönetim Kurulu ile birlikte, Başkan Çelik ve beraberindekileri ağırlayan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Çelik ve ekibine başarı diledi. Akyüz, "Görüyoruz ki değerli başkanımızın belediye meclis listesinde çok sayıda esnaf arkadaşımız var ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanımız sürekli bizimle iletişim halinde oldu telefonlarını açmamazlık etmedi. O an müsait değilse bile sonrasında geri dönmemezlik etmedi. Her zaman esnafa değer verdi. Biz kendisini gönülden tebrik ediyor, gönülden başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın." diye konuştu."Her zaman yanımızda gördük"Kütahya İlinde Yetişenler Derneği Manisa Şube Başkanı Mustafa Örnek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: "Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i bir her zaman yanımızda gördük. Bütün etkinliklerimizde yanımızda oldu kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde başarılar diliyoruz. Manisa'da 80 bin civarında Kütahyalı yaşıyor. Manisa'da yaşıyoruz onun için her zaman Manisa için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Manisa'nın zor zamanlarında yanında olmak istiyoruz."Şehzadeler Belediyesi kendi tapulu binasına geçecek31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına devam eden Başkan Çelik Hacıhaliller Mahallesinde de çiçeklerle coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Önce mahalle sakinlerini kahve ve iş yerlerinde ziyaret edip, selamlayarak temaslarına başlayan Başkan Çelik, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlara hitap etti. Etkinliğin açılış konuşmasını Hacıhalliler Mahallesi'nden belediye meclis üyesi adayları Mehmet Baskak ve Murat Yörük yaparak Cumhur İttifakı'na destek istedi. Daha sonra konuşan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten Cumhur İttifakının öneminden söz etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde ve Hacıhaliller Mahallesinde yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi."2019 sonunda kendi tapulu binamıza geçeceğiz"Beş yıl önce Şehzadeler Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olarak seçildiğinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durumla karşılaştıklarını hatırlatarak, sözlerine başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik o süreçte yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: "Seçildik bir de baktık ki; gidecek bir yer yok, belediye binası yok, araç yok, gereç yok, kağıt yok, bilgisayar yok, kalem yok. Hiçbir şey yok. Kapanan belde belediyelerinden kalan 6 milyon TL borç ve sadece bir defaya mahsus gelen 4 milyon TL bir para var. Belediye kurulması için gelen para borçlara bile yetmiyordu. Ama hamdolsun biz şikayet etmedik, çok çalıştık, güler yüzlü, çalışkan, şeffaf bir belediye kurduk. 67 mahallemize kesintisiz belediyecilik hizmetlerini götürdük."Devir Tasfiye Komisyonu'nun o dönemde Şehzadeler Belediyesi'ne bir hizmet binası olacak bir yer bırakmadığını hatırlatan Başkan Çelik, "Biz komisyonun kararlarını yargıya taşıdık ve mahkemeyi kazandık. Daha önce eski Manisa Belediyesi'nin hizmet binası olan yer bize verildi. O dönemde de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri bina içinde hizmet veriyordu. Biz vatandaşlarımız için hizmetlerin kesintiye uğramasını istemedik. Belediye Meclisimizde bir karar aldık ve 2019 yılının sonuna kadar binayı büyükşehire tahsis ettik. 2019 yılı sonunda Şehzadeler Belediyesi artık kendi tapulu mülküne geçerek vatandaşlara buradan hizmet verecek." dedi. - MANİSA