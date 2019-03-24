Cumhur İttifakı Adayı Ergün'den Köprübaşı'nda Miting

Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz ile birlikte miting düzenleyerek vatandaşlara seslendi.31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Köprübaşı'na ziyarette bulundu. Başkan Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz ile birlikte miting düzenleyerek vatandaşlara seslendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz Köprübaşı'nda ilk olarak vatandaşlarla buluştu. Köprübaşı sokaklarını seçim otobüsüyle gezerek Köprübaşılı vatandaşları selamladı. Başkan Ergün ve Regaip Topuz daha sonra Köprübaşı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Seçim ofisinde parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Cumhur'un adayları, partililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz daha sonra miting alanına geçti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhur İttifakı adayları sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti.Cumhur Adaylarının Köprübaşı mitinginde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur söz alanKöprübaşı'nın dosta güven, düşmana korku verdiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz'a destek isteyen Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bizler davası, ülküsü, hedefi belli insanlarız. Bu davadan ayrılanlara söyleyecek sözümüz 31 Mart akşamında Cumhur İttifakına sımsıkı sarılacak, sandıkları patlatacağız ve en güzel cevabı hep beraber vereceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim birliğimizi muhafaza etsin. Rabbim bizleri birbirimizden ayırmasın" diye konuştu."Köprübaşı'nın altyapısı için 10 milyon lira harcadık"Köprübaşı mitinginde son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz aldı. Köprübaşı'na geride kalan 5 yıllık sürede güzel hizmetler kazandırdıklarını dile getiren Başkan Ergün, "Bizim için öncelik altyapı dedik. Altyapı olmadan çalışma yapmak, bize göre değil dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. 101 ve 154 mahalle projelerimizle mahallelerimizin altını ve üstünü yeniledik. İçme suyu depoları yenilemesi, yağmur suyu hatları, arıtma tesisleri, sondaj çalışmaları, kanalizasyon bağlantıları ve dere temizlikleri gibi MASKİ kanalıyla sayısız çalışmayı tamamladık. Geride bıraktığımız yaklaşık 5 yıllık sürede MASKİ'nin Köprübaşı'mızın altyapısı için yaptığı yatırım 10 milyon liraya ulaştı. Eski parayla konuşacak olursak, tam 10 trilyon lirayı 13 bin 285 kardeşimizin yaşadığı Köprübaşı'mızın temiz ve sağlıklı bir altyapısı olsun diye harcadık. Helali hoş olsun. Güle güle, sağlık ve sıhhat içinde kullanılsın inşallah" dedi.Köprübaşı'nda hayata geçirilen diğer yatırımları anlatan Başkan Ergün, "Köprübaşı'mıza sözünü verdiğimiz Gıda Bankası'nı göreve seçilir seçilmez hayata geçirdik ve bugün gerçek ihtiyaç sahibi 187 Köprübaşılı hemşerimizin sofrasına AŞ oluyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve onların geleceğe en güzel şekilde hazırlanmalarına destek olmak için MABEM kurslarını Köprübaşı'mızda da gençlerimizin hizmetine açtık. İl genelinde 8 bin 764 öğrencinin eğitim aldığı MABEM'den Köprübaşı'nda da 118 evladımız faydalanıyor. Avukat Özcan Akçiçek Parkı'na 650 bin lira yatırım yaparak yepyeni ve modern bir park alanını Köprübaşı'mıza kazandırdık. Bununla yetinmedik. 177 bin liralık bir yatırımla bu parkın içine çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak için Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni de hizmete aldık. Bu güzel eğitim yuvamızdan 64 Köprübaşılı çocuğumuz faydalanıyor. Meclisimizce Gazi Atatürk Meydanı adını verdiğimiz Köprübaşı meydan düzenlemesi ve cephe sağlıklaştırmasını da 5 milyon 300 bin lira yatırımla ilçemize kazandırdık. Namık Kemal Mahallemize güzel bir düğün salonu kazandırdık. Borlu Mahallemize itfaiye noktası inşa ettik. Cenaze hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirebilmesi için yeni ve modern gasilhane binası yaptık. İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda modern dönüşüm, Köprübaşı'mızda da hayata geçti. Klimalı, engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, kamera ve kartlı sistemli modern araçları Köprübaşı'nda da hizmete aldık" diye konuştu.Parke taşı ve asfalt noktasında muazzam çalışmalara imza atıldığını dile getiren Başkan Ergün, "Köprübaşı genelinde 7 milyon 120 bin liranın üzerinde yatırımla tamı tamına 190 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Yazın toz toprak, kışın çamur deryası olmasın düşüncesiyle bu hizmetimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede sorumluluğumuzda olan yollarda 6 milyon liraya ulaşan bir yatırımla 130 kilometre asfalt çalışması yaptık. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi aracılığıyla çiftçimize de önemli katkılarımız oldu. Bunların başında seracılık var. Örtü dağıtımı, arı dağıtımı, ceviz ve zeytin fidanı dağıtımı, sulama göletleri, çilek alım merkezi gibi hizmetlerle çiftçimizin hep yanında olduk. Tüm bu saydıklarımın yanında, ilaçlamadan sosyal yardımlara, aklınıza gelen ne varsa Manisa Büyükşehir Belediyesinin Köprübaşı'na yaptığı yatırımın miktarı ne kadar biliyor musunuz? Tamı tamına 25 milyon lira. MASKİ'yi de dahil edince bu rakam 35 milyon lirayı buluyor. Güzel Köprübaşı'mıza eski parayla 35 trilyon gibi bir yatırımı yapmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayım" ifadelerini kullandı.Köprübaşı'na yapılacak projeleri sıraladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceklerinin altını çizen Başkan Ergün, "Liderlerimizin olurlarıyla Büyükşehir'de şahsım, Köprübaşı'nda Regaip Topuz kardeşim aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu güzel ittifakın yapısına uygun olarak çalışıyor ve sadece hizmetlerimizi ve nasip olur da bizlere teveccüh gösterirseniz önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı anlatıyoruz. 10 yıldır Manisa'ya hizmet etme onurunu şahsıma yaşattınız. Bu nedenle oy veren vermeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Teveccüh gösterir 5 yıl daha bizlere hizmet etme imkanı verirseniz, Köprübaşı Cumhuriyet Caddesi Yol ve Tretuvar Çalışması ile Gençlik Merkezi, Koordinasyon Merkezi, Çok Amaçlı Salon ve Yeraltı Otoparkının bulunduğu dev bir projenin hazır olduğunu bilmenizi isterim. Bunları Regaip Topuz kardeşimle el ele vererek Cumhur İttifakı'nın gücüyle güzel Köprübaşı'mızı daha da güzelleştirmek için hayata geçireceğiz. İnşallah bu güzel projeleri kazandırmak bizlere nasip olur diyorum" diye konuştu.Cumhur'un adayları Cengiz Ergün ve Regaip Topuz, konuşmalarının ardından Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Başkanları Ömer Baysal ve Berk Mersinli, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sahnede vatandaşları selamladı.Cumhur'un adaylarına Köprübaşı'nda AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanı Zekeriya Uysal, AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, Köprübaşı Ülkü Ocakları Başkanı Enver Çetin ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir eşlik etti. - MANİSA