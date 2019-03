Cumhur İttifakı Adayı Yazıcı: "Birlikte Çalışarak Marmaris'in Vitesini Büyüteceğiz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnafın sorunlarını dinleyen Yazıcı, "Biz Marmaris'in vitesini büyüteceğiz. Siz yeter ki bizimle beraber hareket edin, her şey birlikte çalışarak olacak" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam eden Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yeni yol caddesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla tek tek sohbet etti. Birbirinden farklı seçmen kitlesinin yer aldığı yeniyol caddesindeki esnafı AK Parti Muğla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ile birlikte ziyaret eden Yazıcı, uğradığı her dükkanda en az 15 dakika sohbet ederek vatandaşın merak ettiği konulardaki sorularını yanıtladı."Bu işin oluru kesin var, olmazı yok"Yazıcı esnafı dolaşırken yolda rastladığı bir vatandaşın sevgiyle kendisine sarılarak " Çok sıkıntımız var başkanım, Tek çözüm sizsiniz, bu işin oluru kesin, olmazı yok. Yoksa biz de Marmaris'te biteceğiz" dedi. Vatandaşın ilgisine teşekkür ederek esnaf ziyaretlerine devam eden Yazıcı ve beraberindekilerin uğradığı bir motosiklet dükkanındaki esnafın, " Eskiden motosiklet festivalleri yapıyorduk. Ben de öncüsüydüm. Ancak zamanla bu tür etkinlikler, festivaller yapılamaz oldu. Siz bu konuda bir şeyler yapacak mısınız?" sorusuna Yazıcı, " Bizim projelerimizin en önemli ayaklarından biri zaten festivaller olacak. Bu konuda gerekli altyapının hazırlanmasıyla birlikte, sizlerle bir araya gelerek planlamayı beraber koordine edeceğiz. Biz Marmaris'in vitesini büyüteceğiz. Siz yeter ki bizimle beraber hareket edin, birlikte çalışarak olacak her şey" cevabını verdi."Gelen turistler, bize açık pazar soruyorlar"Ziyaretlerini sürdürürken yoldan geçen vatandaşlarla da selamlaşan Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın uğradığı bir bujiteri mağazasının sahibi olan kadın vatandaş;" Turistler geldiklerinde bize açık pazar soruyorlar. Yurtdışında gece pazarları var. İnsanlar açık alanda dolaşarak pazar gezmek istiyorlar." Diyince Serkan Yazıcı;" Mevcut pazar yerlerimizi modernleştireceğiz. Birbirine benzer ürünler belli bölümlerde satılacak. Burası bildiğiniz pazarlar gibi olmayacak. Projelerimizde de planlamasını yaptığımız pazarlarımız gece 12'ye kadar açık olacak. Buralarda hem alışveriş yapıp hem de ailenizle hoş vakit geçirebileceksiniz. Turistleri de oraya gönderirsiniz artık" sözleriyle gülüşmelere neden oldu..Sıcak ve samimi bir şekilde geçen esnaf ziyaretlerinin ardından Atatürk heykeli yanındaki meydanda bulunan seçim tırında vatandaşlarla bir araya gelen Serkan Yazıcı;," Yaptığımız ziyaretlerle vereceğimiz hizmeti vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bizim için mesele öncelikli olarak halkın rahatlaması ve refaha kavuşması" şeklinde konuştu. Yazıcı, daha sonra Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Cihat Dinç'in daveti üzerine üyelerle bir araya geldi. Yapılan toplantıda yaşadıkları sorunlarla ilgili Yazıcı'ya bilgi aktaran Kooperatif üyeleri en büyük sıkıntılarının seçimlerden sonra Marmaris'e dışarıdan gelecek su sporları elemanları olduğunu belirttiler. Serkan Yazıcı ise;" Bu konuda sadece su üstü sporları değil tüm spor branşlarında Marmarisli ve Muğla bölgesinde olan başarılı ve mücadeleci sporcular olacaktır. Marmaris'in tüm spor takımlarında da hep bizim oyuncularımız olacaktır" dedi. - MUĞLA