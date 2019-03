Cumhur İttifakı Adayı Yazıcı: "Turunç'a Yapılacak Tünel, Turunç'un Kaderini Değiştirecek"

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı , yapacakları projeleri arasında yer alan Turunç tünel projesi hakkında konuştu. Yazıcı, "Turunç'a yapılacak tünel, kaderini değiştirecek." dedi.Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, davet edildiği. İstiklal Marşının kabulünün 98. Yıl dönümünde, Halıcı Ahmet Urkay İlk Öğretim Okulunda düzenlenen Mehmet Akif Ersoy 'u anma programına katıldı. Etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan , Marmaris Belediye Başkan Vekili İsmet Kamil Öner, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Mehmet Akif'in hayatını anlatan video klip gösterimi ve öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı Orotoryosu sergilendi. Etkinliğin ardından Turunç seçim irtibat ofisi açılışı için Turunç mahallesine geçen Serkan Yazıcı, açılış öncesinde Turunçlu esnafı dolaştı ve vatandaşlarla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Turunç'ta kendi imkanlarıyla bir kütüphane ve Kültür Merkezi oluşturan Behiye Can ismindeki Şair- Yazar, Marmaris'in efsanelerini yazdığı "Turunç söylenceleri" adlı kitabını imzaladı ve kendisini ziyaret eden Serkan Yazıcı'ya teşekkür ederek armağan etti. Bir başka esnaf ise Yazıcı'ya " Siz bizim için geldiniz, bizde görüşlerimizi söylüyoruz. Diğerleri gibi 1 kez gelip sonra da 5 yıl uğramamazlık etmezsiniz inşallah size inanıyor ve güveniyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." Dedi.Sohbet toplantısında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Serkan Yazıcı, İçmeler 'den Turunç'a yapmayı düşündükleri tünelin, Turunç'un kaderini değiştireceğinin altını çizerek; " İçmeler'den Turunç'a açacağımız tünel ile Turunç'un ulaşım zorluğunu sona erdireceğiz. Doğaya hiç bir zarar vermeden ve Marmaris'in yapısı bozmadan hazırlanan tünel projesi ile hem zamandan, hem de enerjiden tasarruf edeceğiz. Şu anda sizlerin çoğunlıkta şikayet ettiğiniz tüm elektrik, su, altyapısı bu tünelin içinden geçerek çözülecek. Bu tünel Turunç için büyük şans olacak" dedi. Sohbete katılanların ortak talebi seçilecek olan Belediye başkanının her ay olmasa bile arada kendilerini ziyaret etmeleriydi. Turunçlu ressam bir kadının "Turunç'u adına yakışır bir yer haline getirelim yöneticilerimiz neden burası için festival yapmayı düşünmüyor?" diyince Serkan Yazıcı; " Valla bizim en öncelikli projelerimiz arasında festivaller var. Üstelik 12 aya festivalleri yayacağız. Buradan da size söz veriyorum. Bu festivallerden birini Turunç'ta yapacağız" açıklamasını yaptığında vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.Sohbet sonrasında vatandaşlar ve partililerin katılımı ile Turunç Seçim İrtibat Ofisinin açılışını yapan Serkan Yazıcı, ardından çat kapı ev ziyaretleri yaparak vatandaşları dinledi not aldı. Serkan Yazıcı, Turunç ziyaretlerinin ardından Sponsoru olduğu Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasına katıldı. Şampiyonayı Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile birlikte izleyen Yazıcı;" Başkanlığımızla birlikte inşallah Marmaris bu tür organizasyonlara daha çok ev sahipliği yapacak" açıklamasını yaparak, genç sporculara başarılar diledi. - MUĞLA