Cumhur İttifakı Adayından Dilovası'na Altın Projeler

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, sosyal medya hesabından seçilmesi halinde önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapacağı projelerini paylaştı. 62 projeyi paylaşan Şayir'in projeleri adeta Dilovası'nı şaha kaldıracak nitelikte olması hem teşkilatta hem de vatandaşlar arasında memnuniyet yarattı. Paylaşılan 62 projenin yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile ilerleyen günlerde 70'i bulması bekleniyor. Şayir'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve Dilovası'nı şaha kaldıracak olan projeleri ve meclis üyesi aday tanıtımı 8 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

PROJELER HEYECAN YARATTI

Projeler içersinde ilk göze çarpan projeler olarak Dilovası'nın uzun zamandır beklediği Kent Meydanı Projesi. Diliskelesi Mahallesi'ne yapılacak olan sahil projesi Kültür Merkezi ve Sinema Salonu binası da dikkat çekiyor. Ayrıca Dilovası Millet Bahçesi ve Tavşancıl'da halkın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Tavşancıl Sahili Sosyal Tesisinin yapılması ve vatandaşların ve özellikle çocukların eğlenebileceği çocuk oyun grupları, aktivite ve eğlence alanları, yürüyüş yolları ve Tema parkları ile Tavşancıl'da bulunan eski belediye binasının Butik Otel'e çevrilmesi büyük memnuniyetle karşılandı. Projeler içerisinde çevre belediyeler tarafından uygulanmaya başlanan ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanan Aile Danışmanlık Merkezi, Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin yanı sıra tüm mahallelerde yapılacak olan çeşitli projelerin olması vatandaşları sevindirdi.

MUTLU YAŞANILABİLİR BİR DİLOVASI

Projelerini sosyal medya hesabında paylaşarak büyük bir heyecan yaratan Şayir, yaptığı açıklama da "Bizden önceki arkadaşlarımızın taşıdığı bayrağı, bizden sonra da hizmete devam edecek arkadaşlarımıza emanet edene kadar, bu halkın hizmetkarı olmaya adayız. Yorgunluk, umutsuzluk, karamsarlık, acizlik göstermeden bütün vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacağı yaşanılabilir bir şehir hedefimiz olacaktır.

GÖNÜLLERDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Her alanda olduğu gibi yerel yönetimler alanında da yeni bakış açılarına, yeni ufuklara, yeni araçlara ihtiyacımız olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Belediyeciliği ilkesini hizmetlerimizin ana ilkesi sayarak çalışmalarımızı yürütmeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde, kibirden uzak, tevazu ve samimiyetle gönüllerde kalmanın yollarını arayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmaya adayız" dedi.

DİLOVASI'NIN GELECEĞİ OYLANACAK

Açıklamasına devam eden Şayir, "Şuana kadar 62 projemizi sosyal medya hesabımızdan halkımızla paylaştık. Yeni projelerimiz için ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah proje sayımızı 70'in üzerine çıkartacağız. Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapacağımız projelerimizi halkımıza iyi anlatmalıyız.

HÜKÜMET VE BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Halkımızın bu seçimde kullanacakları oyları ile Dilovası'nın geleceğini belirleyeceklerini iyi bilmeliler. Bu projelerin Dilovası Belediyesi'nin bütçesi ile gelmesi imkansız. Açıkladığımız projelerin hayata geçmesi için çalmadık kapı bırakmayacağız. Büyükşehrimizle görüşmelerimiz oldu. Onların büyük desteği ve hükümetimizin desteği ile tüm projelerimiz hayat bulacak.Şunu iyi bilmek gerekir ki Dilovası'nın hizmet alabilmesi için Hükümet ve Büyükşehir belediyemizin desteği çok önemlidir.

REFAH VE KATMA DEĞERİ ARTIRACAK PROJELER

Paylaştığımız tüm projelerimiz ilçe genelinde refahı ve katma değeri artırıp, yapılabilirliği mümkün olan projelerdir. Halkımızın genel isteklerine cevap verebilecek gerek mikro, gerek makro düzeyde projelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

ŞAYİR, "KENDİME GÜVENİYORUM"

Projelerimizle ilçemiz yeni bir canlılığa kavuşacak. Halkımızın beklediği Dilovası'nı inşallah bu 5 yılda inşa etmiş olacağız. Halkımız mutlu bir şekilde yaşayacağı bir kente kavuşmuş olacak. Her zaman diyorum. Ben kendime güveniyorum ve Dilovası'na iz bırakmaya geliyorum. İnşallah da 5 yıl sonra bunu herkes görecek" dedi.

Kaynak: Bültenler