Cumhur İttifakı Adaylarına Turgutlu'da Yoğun İlgi

Başkan Ergün ve Başkan Şirin, Turgutlu'da vatandaşları selamlayıp, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar da Başkan Ergün ve Başkan Şirin'e yoğun ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Turgutlu'ya ziyarette bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün'e Turgutlu programında Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz ve parti teşkilatları eşlik etti. Başkan Ergün ve Başkan Şirin, Turgutlu'da Özkan Canbaz'a ait işyerinin açılışını gerçekleştirdi.

Turgutlu Halkını Selamladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, Turgutlu halkı ile de bir araya geldi. Seçim otobüsüyle Turgutlu sokaklarını gezen Başkan Ergün, vatandaşları selamladı. Zaman zaman otobüsten inerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, Turgutlu esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçe ziyareti boyunca vatandaşlar atkı dağıtan Başkan Ergün, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Ergün çocuklara da top hediye etti.

Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

Başkan Ergün ile Başkan Şirin, Turgutlu programında Cumhur İttifakı Turgutlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Koordinasyon Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, kadın kolları üyeleriyle sohbet etti. Başkan Ergün ziyaretin sonunda kadınlara fular hediye etti.

Kaynak: Bültenler