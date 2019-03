Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ," 15 Temmuz'da gördük, binlerce yiğit çıktı ortaya, demek ki bir emeğin neticesinde çıkıyor" dedi.Yerli düşünce Derneği'nin, Ankarada bir otelde gerçekleştirdiği toplantıya, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yle beraber, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu , Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve milletvekilleri katıldı.Toplantıda sürpriz konuk olarak bulunan, sanatçı Azerin, yemek öncesi konuklara "Çırpınırdı Karadeniz " türküsünü söyledi. Sanatçının şarkıyı okuduğu esnada, salonda yoğun bir alkış sesi duyuldu. Ayrıca, konukların sahneye doğru bozkurt işareti yaptığı da görüldü.Özhaseki, günlerdir süren gergin ve stresli bir siyasi ortamda, gönül dostlarıyla birlikte olmanın sevincini yaşadığını belirtti.Ticaret yaptığı dönemlerde, 1990 - 1991 yılları arasında bir restoranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez tanışma hikayesini anlatan Özhaseki, " İstanbul 'da bir alışverişten sonra bir lokantaya götürdüler fabrika sahipleri, orada yiyip içip muhabbet ederken, birisi geldi yanımıza uzun boylu, 'Selamun aleyküm' dedi. 'aleyküm selam efendim' dedik. İsmim dedi, ' Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi İl Başkanıyım tanışabilir miyiz', Buyur arkadaş, ne demek dedik. Masamıza misafir ettik. Oradaki insanların hiçbirisinin zaten bizim dünyalarımızla alakası yok. Bende tanımıyorum. Oturdu, sohbet ettik, kendimizi tanıttık, tanıştık, derdini, davasını, meramını anlattı. Sonra kalkarken döndü dedi ki, 'Siz gurbetten gelmişsiniz, size bir hizmetim olur mu ' ve ayrıldı gitti. Masada oturanlar, arkasından baktılar dediler ki, 'yav bu adamlar nasıl adamlar, bilmediği masalara geliyor derdini anlatıyor, bu adamlar herhalde iktidar olur arkadaş' dediler. O zamandan öngörülü adamlarmış, gördüler tabii ki" ifadelerini kullandı.Özhaseki, rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş 'in, rahmetli Erbakan 'ın, Necip Fazıl 'ların, Cemil Meriç 'lerin her birisinin mücadelesiyle biraz ton farkıyla, benzer mücadelenin sürdürüldüğünü vurguladı.Verdikleri mücadeleyle bugüne geldiklerini anlatan Özhaseki, "Dedelerimizin, babalarımızın 'oğlum biz zamanında rahmetlilere sahip çıkamadık' diye hayıflandığını bilirim ben 'eğer biz sahip çıkabilseydik onlara, bugünler yaşanmazdı' dediklerine şahidim ben. O günlerdeki baskıdan, hakikaten kimse sahip çıkamadı" ifadelerini kullandı.1970'li yıllarda 7 - 8 arkadaş, ülkü derneği, ülkü ocaklarında seminerlere katıldıklarında, karşıdaki büyüklerinin çok sevindiklerini aktaran Özhaseki, "15 Temmuz'da gördük, binlerce yiğit çıktı ortaya, demek ki bir emeğin neticesinde çıkıyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Mansur Yavaş 'ın heyecan içerisinde uzun bir yalan silsilesini devam ettirdiğini aktaran Özhaseki. "Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, oda onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var devam ediyor" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'nun doğduğu yerle alakalı söylediklerini hatırlatan Özhaseki, Ankara'nın geçmişine indiğini ancak 1950 yılına kadar Ankaralı bir başkanın olmadığının altını çizdi."Sarı öküz meselesi"Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sarı öküz'ün kendilerinden her seçim istendiğinin altını çizerek, "Farklı sokaklarda yetişmiş olabiliriz ama, aynı mahallenin çocuklarıyız. Onun için, bunlar bizden her seçim 'sarı öküzü' istiyorlar, vermeyeceğiz bunlara, çünkü, verince başımıza gelecekleri biliyoruz, Allah'a hamd olsun. Şimdi, iki üst sokakta yetişenler, mahallemizi yedi düvele karşı savunuyorlar. Cumhur İttifakı bu, böyle anlıyoruz biz. Onun için, bu cumhur ittifakının mimarı olan, 15 Temmuz'da ölümü ve şahadeti göğüsleyen, başı açığı, başı kapalısı, mescit'teki meyhanedeki, Kürdü, Türkmeni, alevisi, sünnisi, çerkesi kim kendini nasıl ifade ediyorsa, ay yıldızlı al bayrak altında, kıyamete kadar beraber yaşama kararlığında olanlar, şimdi burada" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye teşekkür eden Topçu, "Onlar bizleri sandıkta, Allah için, vatan için, bayrak için bir araya getirdiler. Ayrı sokakta olanları mahallenin davası için birleştirdiler. Çünkü, yedi mahalle karşımızda, onun için onlara şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti."Kandilde oturan yılanları ve villada oturan çıyanları sevindirmeyeceğiz"Topçu, " 12 Eylül cellatları bile başaramadılar, bu karıştır, barıştır işini ama birileri başardı. Önümüze bir takım adaylar çıkardı. Milletimiz bunları okuyor ve görüyor. Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta Ankara, 25 ilçesiyle Türkiye bütünü sandıklarıyla siyasi istikrarımızı bozdurtmayacağız. Kandili, Pensilvanya'yı, kandilde oturan yılanları ve villada oturan çıyanları sevindirmeyeceğiz inşallah" dedi.Kendisinin de Cumhur İttifakını desteklediğini belirten Topçu, salonda bulunan eski siyasetçi ve teşkilatçı bir çok ismin şu anda herhangi bir partiye bağlı olmadığını ancak herkesin bir kararı olduğunu söyleyerek, " Söz konusu vatansa, gerisi teferruat kardeşim. Cumhurbaşkanımızın söylediği var ya, 'Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet' biz onun yanındayız" diye konuştu.Toplantı sonrasında, Özhaseki'ye, AK Parti Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı tarafından kitap hediye edildi. - ANKARA