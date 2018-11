14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı ayaktadır, Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir. Diğer partilerin çeşitli konulardaki arayışlarını da izliyoruz." dedi.Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmesi ile AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorular üzerine Çelik, "Bizim açımızdan Cumhur İttifakı sürüyor. Cumhur İttifakı'na her iki parti de güçlü bir şekilde bağlılığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.AK Parti'nin kendi pozitif ajandasına odaklanmış olarak yerel seçimlere hazırlandığını belirten Çelik, diğer partiler arasında bu temasların olduğunu ve siyasetin bu şekilde hareketleneceğini söyledi."Cumhur İttifakı ayaktadır, Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir." diyen Çelik, diğer partilerin çeşitli konulardaki arayışlarını izlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:"İlginç tartışmalar oluyor. Bunlar siyaseti güçlendiren, sivil siyasete katkı veren tartışmalar mıdır? Yoksa geçmişte olduğu gibi belli sayıda milletvekilinin milli iradeyi ihlal edecek bir şekilde başka partiye gönderilmesi, getirilmesi şeklinde maalesef siyasi tarihimize büyük bir yanlış olarak geçmiş manevralar mıdır?Her şey kamuoyunun gözü önünde gerçekleşiyor. Biz kendi ajandamıza odaklıyız. Görüşmeler sonucunda o açıklamalar yapılıyor. Bunlarla çok da ilgili olmadığımızı söyleyebilirim.""Takvimi adayları kesinleştirdikten sonra belirleyeceğiz"Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir heyetin aday takvimleri konusundaki çalışmaları gerçekleştirdiğini ve bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.Bu hafta sonu temayül yoklamalarının yapılacağını bildiren Çelik, bunların içinden referansları ve sahadaki performansı en uygun olanların aday olarak belirleneceğini ifade etti.Takvimle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirten Çelik, "Takvimi, adayları kesinleştirdikten, temayüller geçtikten sonra belirleyeceğiz. Bunu paylaşacağız. Uzun sürmeyecek." diye konuştu."Milletin böyle bir meselesi yoktur"CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan" ile ilgili açıklamasına ilişkin soruya Çelik, "CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır." yanıtını verdi.Bunun, Türkiye'nin acı hatıralarından biri olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ezan-ı Muhammedi'ye saldırmak ruhuyla, manasıyla ve biçimiyle bir bütünlüğü olan bu evrensel çağrıyla kavgalı olmak yanlış bir ruh halinin neticesidir. Geçmişte de Türkiye bu acı hatıraları yaşadı. Bunların geride bırakıldığını düşünüyorduk. Ama bir takım aydınlar tarafından da ifade edilen bir durum oldu. Maalesef bazı hastalıklar genetik oluyor ve bunun tedavisi yok.CHP'nin bu şahsı disiplin kuruluna sevk etmesi ve bu şahsın bu sözlerine karşı olunması Türkiye'nin geldiği aşama ve olgunluk açısından CHP'nin de böyle bir tutum alması açısından anlamlıdır."Bir milletvekilinin daha önce söylediği, "Bazı başsavcılar var. Bu başsavcılar, siz bunları iktidardan düşürün, biz bunları yargılamasını biliriz." ifadeyi anımsatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:"Buna benzer demokrasiye karşı tutumlar, bu Ezan-ı Muhammedi'ye karşı olmak gibisinden milletimizin ortak değerlerine karşı tutumlar bütün bunlar niye CHP'den türüyor sürekli. CHP bunların memba haline gelmiştir. Niçin bu parti ideolojik olarak milletle kavga etmek üzere kurgulanmış, seferbere edilmiş bir siyasetin peşinden koşmaktadır. Bunun anlamlı bir şekilde yerli yerine oturtulması lazım.Ezanımıza karşı bu saygısızlığı yapan kişinin disiplin kuruluna sevkedilmesi iyidir ama bunun ötesinde daha geniş bir yazılıma daha geniş bir yazılım güncellemesine ihtiyacı var CHP'nin. Buradaki temel mesele, otoriter bir cumhuriyet anlayışından, demokratik bir cumhuriyet anlayışına geçen bir siyasal tutum niçin üretememektedir. Bu gelinen çağda, ortamda.""Dil tartışmasına indirgemek yanlış"Bunu bir dil tartışmasına indirgemenin yanlış olduğuna işaret eden Çelik, "Orijinalini duyduğu anda her Müslüman bunu, mesajının ne olduğunu anlıyor. Bunu dil tartışması üzerinden yürütmek aslında her zaman için Türkiye'de ezanla, ezanın manasıyla ruhuyla ve mesajıyla işi olmayanların ve kavga edenlerin meselesi haline gelmiştir. Milletin böyle bir meselesi yoktur. Ezan-ı Muhammedi milletimizin varlığını, merkezini teşkil etmektedir. Milli varlığımızın, bilincimizin merkezini teşkil etmektedir. Ama disiplin kuruluna gönderilmesini olumlu karşılıyoruz." diye konuştu."Bahsettiği gibi büyük bir miktar ortada yok"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardımlarıyla ilgili iddialarına ilişkin soruya Ömer Çelik, şu cevabı verdi:"Bahsettiği konu, vatandaşlarımızın bir kısmının sadece 15 Temmuz şehit ve gazileri değil, daha sonra bir saldırı da şehit olanlar için yaptığı yardımlarla ilgili çok cüzi bir miktardır. Bu cüzi miktarın nasıl değerlendirileceği, nasıl bunun şehit ve gazi yakınlarımızla döndürüleceği konusunda da bir vakıf kurulmak üzeredir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'toplanan paralar niçin verilmedi' gibisinden diyor. Bahsettiği gibi büyük bir miktar ortada yok.Şehit aileleri ve gazi yakınları için bu cüzi miktarın en iyi şekilde değerlendirilmesi için aile bakanımızın bizzat takibi ve kontrolünde bir vakıf çalışması tamamlanmak üzeredir. Herhangi bir problem yok. Bahsedilen cüzi miktara göre kat be kat fazla zaten devlet, hükümet elinden geleni yapmıştır. Bu konu çok yakından takip edilmektedir."Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere olan büyük ilgisi ile AK Parti'nin bu konuyla ilgili çalışmalarının bilindiğinin altını çizdi."Meclis'teki bütün partiler yararlanacak"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Oda ve borsa başkanlarının aday olup seçilemediği takdirde tekrar göreve dönmesine yönelik kanun teklifi verildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan tepki, adı İzmir için geçen Mahmut Özgener'den açıklama geldi. Buna niye gerek duyuldu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:"Hükümet bunların sivil toplum örgütü olma vasıf, boyut ve niteliklerinin daha güçlendirilmesine dönük olarak gelen talebe olumlu karşılık verdi. Rifat ve Mahmut Bey bu tartışmalar sırasında kendilerine dönük birtakım düzenleme yapıldığı şeklindeki haberlere tepki göstererek, buna karşı çıktıklarını söylüyorlar. Bu kuruluşların sivil toplum niteliğinin güçlendirilmesi, buralardaki yetenekli arkadaşlarımızın siyasetteki hareket alanlarının daha da rahatlatılması için bu düzenlemeyi yapacağız. Bundan sadece AK Parti değil, Meclis'teki bütün partiler faydalanacak."