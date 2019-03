Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Projelerini Açıkladı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz 31 Mart seçimleri öncesinde projeleriyle kamuoyunun önüne çıktı. '10 Yıldızlı Balıkesir' adı altında Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım toplantısı düzenleyen Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz 10 konu başlığında yapacağı projeleri açıkladı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz 'Kalkınan, Ulaşan, Ekolojik, Yeşeren, Estetik, Yenilenen, Yaşayan, Kucaklayan, Dinamik ve Teknolojik' Balıkesir olarak konu başlıklarıyla projelerini açıkladı. Yılmaz Balıkesir'i üç farklı ekonomik bölgede geliştireceklerini belirterek 6,5 milyar TL yatırımla 108 bin Balıkesirli'ye istihdam sağlayacaklarının altını çizdi.Balıkesir bize lazım, herkese lazımBalıkesir'in sadece bir şehir olmadığını söyleyen Yücel Yılmaz proje tanıtımında yaptığı konuşmada, "Balıkesir verimli topraklarıyla tarım demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları demektir. Doğası, kıyıları ve termal turizmi ile turizm demektir. Konumuyla lojistik demektir. Yeni ulaşım ağlarıyla sanayi demektir. Yer altı zenginlikleriyle maden demektir. Tüm bu özellikleriyle Balıkesir Türkiye demektir. O yüzden Balıkesir bize lazım, hepimize lazım, Türkiye'ye lazım. Bunun için 4 hedefimiz var. Ülke ve dünya çapında yükselen Balıkesir, şehirleri ile gelişen Balıkesir. Herkesi kapsayan Balıkesir. Yerel ve milli değerlerimize sahip çıkan Marka Kent Balıkesir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için 10 stratejimiz ile 10 yıldızlı Balıkesir Projemizi açıklamaktan onur duyuyorum. Sanayi, lojistik, turizm, tarım, enerji atılımı ile Kalkınan Balıkesir; yeni otoyollar çevre yolları, raylı sistemleri ile Ulaşan Balıkesir; enerji yönetimi ve tüketim kontrol sistemleriyle Ekolojik Balıkesir; çok sayıda park, rekreasyon alanı, ormanlarıyla Yeşeren Balıkesir; prestijli sokakları meydanları, kamusal yapılarıyla Estetik Balıkesir; depreme karşı dayanıklı, barındırdığı potansiyelleri ile Yenilenen Balıkesir; kültür merkezleri, müzeleri, eğlence mekanlarıyla Yaşayan Balıkesir; engelsiz erişim, sosyal hizmetler, rehabilitasyon merkezleriyle Kucaklayan Balıkesir; bisiklet yolları, spor tesisleri, kamplarıyla Dinamik Balıkesir; akıllı yönetim sistemleriyle Teknolojik Balıkesir" diye konuştu.6,5 milyar TL yatırım 108 bin istihdamBalıkesir'i 3 farklı ekonomik bölgede geliştireceklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Kuzeyin yıldızları Bandırma Balya sanayi ve teknoloji kimliğini üstlenecek. Körfez 'in yıldızları Ayvalık Gömeç turizm kimliğini üstlenecek. Güney 'in yıldızları İvrindi Dursunbey lojistik, tarım ve termal turizm kimliklerini üstlenecek. Balıkesir'e doğrudan 6.5 miyar TL'lik yatırım gelecek. Ülke ölçeğindeki sanayiler Balıkesir'e kuruluyor. Bizim görevimiz yatırım yapacağım diyen her babayiğidi kucaklamak, sorunlarını çözmek ve bürokrasisini azaltmak olacak. Tüm bu gelişmeleri ilk 100 günlük programımızda tamamlayıp, yatırımları başlatacağız. Balıkesir'imizde tüm bu yatırımlarla doğrudan ve dolaylı toplam 108 bin kişilik istihdam planlıyoruz. Şimdi sırada bölgesel sanayiler var. Bizim katma değer üretmemiz lazım. Balıkesir'de olmayan bir turizm türü yok. Bizim bunların hepsini parlatmamız lazım. Kıyı turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, kırsal turizm, spor turizmi. Çok çeşitli turizm olanakları ile dört mevsim turizm deneyimini geliştirecek ve turizm gelirlerini katlayacağız" dedi.10 yıldızlı BalıkesirGöreve yeniden talip olduklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Balıkesir'imiz Türkiye'nin giderek daha ışıltılı bir şekilde parlayacak yıldızıdır. 10 yıldızlı Balıkesir projemiz ile yaktığımız kıvılcımı parlayan bir ateşe çevireceğiz. Ekonomisi yükselen kentleri gelişen yaşam kalitesi artan bir Balıkesir için yeniden göreve talibiz. Çünkü Balıkesir hepimize lazım Balıkesir Türkiye'ye lazım. Bütün bu projelerimizi hazırlarken bugüne kadar taviz vermediğimiz 3 ilkemize sadık kalacağız. Birincisi bütün projelerimizi yaparken değerlerimizi dikkate aldık. İmar planlarından altyapıya, bütçeden yatırıma, eğitimden sosyal belediyeciliğe, spordan kentleşmeye, ekonomiden kültüre bütün projelerimizi yaparken bizi biz yapan değerlerimizi gözeterek hareket ettik" diyerek sözlerini tamamladı.Düzenlenen Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir , Balıkesir Milletvekilleri, ilçe belediye başkan adayları , belediye meclis üyesi adayları, oda ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR