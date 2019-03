Cumhur İttifakı Caddelere Sığmadı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can için gerçekleştirilen Cumhur İttifakı yürüyüşünde Bilecikliler, cadde ve sokaklara sığmadı.Bilecik Cumhuriyet Meydanında başlayan Cumhur İttifakı yürüyüşüne AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı , Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Karuk, ilçe belediye başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen ve vatandaşların sık sık sloganlarla eşlik ettiği Cumhur İttifakı yürüyüşünde Bilecik, Başkan Can'ı yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanında son bulan Cumhur İttifakı yürüyüşü sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkan Adayı Nihat Can, katılan vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:"Cumhura güvenen cumhurun kararına saygı duyan ve cumhur için canla başla bugüne kadar çalışan dostlarım. Cenabı Allah sizlerden razı olsun, bizleri dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadınız. Bilecik'imiz için biz de varız dediniz. 2023 hedefleri için biz de varız dediniz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ideali paylaşan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 'Önce Millet Önce Memleket' şiarına kulak verdiniz. Onları yalnız bırakmadınız, bizleri yalnız bırakmadınız ve milletimizi yalnız bırakmadınız. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum ve şükranlarımı sunuyorum.""Bilecik'imizin hızlı yükselişine ara vermeden devam edelim""Bilecik'in hızlı yükselişine ara vermeden devam edelim" ifadelerine yer veren Başkan Can, "Yaklaşık 8 aydır bizler Bilecik için yorucu ancak bir o kadar da tatlı olan bir çalışmanın içine girdik. Sizlerle birlikte ilimizdeki bütün dostlarımızla tokalaştık, selamlaştık ve kucaklaştık. İlimizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, esnafımızı, gencimizi, yaşlımızı velhasıl insanımızın tümünü dinledik. İdealimizi, heyecanımızı, sizler ve şehrimiz için neleri yapacağımızı büyük bir aşkla. İlk gün dediğimiz gibi 'canla başla ve ilk günkü heyecan'la anlattık. Yarın inşallah bu çalışmalarımızın emeğini en iyi şekilde alacağımıza şimdiden inanıyorum ve güveniyorum. Çünkü yürekten inandığımız için Cenab-ı Allah bizlerin bu inancını boşa çıkarmayacaktır. Allah'ın izniyle 31 Mart pazar akşamı bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız diyorum. Hepinizi en içten selam ve muhabbetlerimle tekrar kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK