Cumhur ittifakı iftar yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

Beypazarı
İlçesinde, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, Cumhur ittifakını oluşturan partililere İftar yemeği verdi.
Belediye tarafından organize edilen iftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan Belediye başkanı, herkesin ramazanını tebrik ederken, yaklaşan Kadir gecesi ile Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Başkan Kaplan, "ilçe genelinde birçok çalışmanın sürdürüldüğünü ve ilçenin 50 yıl geleceğini düşünerek, çalışmalarda bulunduklarını, bunun içinde gece gündüz dur durak bilmeden, Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz." dedi.
Yemeğe, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti
ilçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, MHP
ilçe Başkanı Erdoğan Orhan
ile çok sayıda partili katıldı.
Ramazan Bayramı
, Beypazarı
, Tuncer Kaplan
, Güncel
Kaynak: AA