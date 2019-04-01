Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 Belediyenin 11'ini Aldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kesin olmayan Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarına göre büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayları kazanırken, Millet İttifakı bir ilçe belediye başkanlığı aldı.
Kentte 2 bin 592 sandıkta 754 bin 604 seçmen sandığa giderek 5 yıl şehri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat
, Dulkadiroğlu
, Elbistan
, Afşin
, Göksun
, Türkoğlu
, Çağlayancerit
, Pazarcık
, Andırın
ve Ekinözü
ilçelerini kazanırken, Millet İttifakı ise Nurhak
ilçesini kazanabildi.
Resmi olmayan sonuçlara kentte seçimleri kazanan belediye başkanları şöyle:
"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Hayretin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı AK Parti
'li Hanefi Mahçiçek
, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay
, Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz
, Afşin Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Fatih Güven
, Göksun Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Coşkun Aydın
, Türkoğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Okumuş
, Pazarcık Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Yılmazcan
, Ekinözü Belediye Başkanı AK Parti'li Bilal Eker
, Çağlayancerit Belediye Başkanı MHP
'li Hanifi Sarıaltun
, Andırın Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Doğan
, Nurhak Belediye Başkanı CHP
'li İlhami Bozan."
- Kahramanmaraş
AK Parti, Kahramanmaraş, Politika
Kaynak: DHA