Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik: "31 Mart'ta Yatırım, Üretim, İstihdam ve...

Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Yatırım, üretim, istihdam, sosyal kalkınma belediyeciliği yapacaklarını belirtti.Nazik: , "1 Nisan sabahı ilk işimiz şehri pırıl pırıl yapmak olacak. Şehrimizi çevre düzenlemeleriyle güzelleştireceğiz. Sonrada dev projelerimizi 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık planlamalarla hayata geçireceğiz. Her projemizin başlangıç ve bitiş tarihi olacak. Mutlaka proje bitiş tarihinde hatta daha öncesinde bitirilecek" dedi."Toplum odaklı projeler hayata geçecek"İnsan ve toplum odaklı projeleri tek tek hayata geçireceklerini anlatan Çetin Nazik, "Kalifiye iş gücünün yaratılması için meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencilerine yönelik toplumsal projelerde yarı zamanlı iş olanakları yaratacağız. Geleneksel teknikleri canlandıracak kurslar düzenleyeceğiz ve bu kurslar sonrasında ortaya çıkarılan ürünlerin pazarlamasının ve iş gücünün kullanımını organize edeceğiz. Mahalle üretim atölyeleri kuracağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların yapılmasına yönelik yatırımcılara destek vermek için proje destek ofisi kuracağız. Sebze ve meyve hali kuracağız. Turizm potansiyelimizin geliştirilmesi ve yılda bir milyon konaklama sağlanması için "turizm kalkınma seferberliği" başlatacağız. Mevcut yeşil alan park ve bahçelerin iyileştirilmesi, yeni parkların yapılmasını sağlayacağız. Kent meydanı düzenlemesi yapacağız. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının oyun alanı ve spor alanı gereksinimleri olan açık ve kapalı tesisler yapacağız. Kent içi yollarımızın tamamını ağaçlandıracağız. Özel tanımlı ihtisas parkları (uçurtma parkı, hobi bahçeleri, su parkları, heykel parkları, yaşlılar parkı) kuracağız. Kent içi otopark alanlarını yeniden düzenleyecek ve bölgesel büyük otopark alanları oluşturacağız. Sadece yayalara özel yaya yolları yapacağız. Kentsel dönüşüm projeleri oluşturacağız. Kaldırım işgallerini sonlandıracak tabela kirliliğine son vereceğiz" diye konuştu.Kars'ta kalkınma hamlesi başlatacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, projelerinden örnekler verdi .Nazik, "Boruluk kaynak suyu dolum ve paketleme tesisi kuracağız. Boruluk suyu için bayilikler vermek suretiyle halkımıza daha seri ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağız ve bu sayede şehrimize artı istihdam da sağlanmış olacağız. Organik tarım pazarı oluşturacağız. Tıbbi atık bertaraf tesisi projesini hayata geçireceğiz. Geri dönüşüm tesisi projesini kısa sürede tamamlayacağız. Lojistik eğitim merkezi kuracağız. Eğitim kapsamında; KOSGEB'ten "Girişimcilik Belgesi" ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Hayat Boyu Öğrenme Belgesi" verilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında verilen bu eğitim ile önemli sektör haline gelecek olan lojistik sektöründe projeye katılacak olan gençlerimizin istihdam edilmelerine olanak sağlanacak ve şehrimizin bir lojistik merkez haline dönüştürülmesinin altyapısı oluşturulacaktır. Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle Teknopark ve Sosyopark kuracağız. Kars çok katlı otopark ve otopark yönetim sistemi planlıyoruz. Akıllı Karskart projesiyle hayatı kolaylaştıracağız, vatandaşımızı kazandıracağız. Kapalı pazar yeri, Kalealtı kapalı çarşı projelerini inşa edeceğiz. Et ve et ürünleri entegre üretim tesisi yapacağız. Süt ve süt ürünleri entegre üretim tesisi kuracağız. Obsidyen taşı işletme tesisi ve satış ofisi yapacağız. Yaşlı ve engelliler için Bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri açacağız. Kars fuar ve kongre merkezi yapacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj projesini gerçekleştireceğiz. Kültür park projesini uygulamaya koyacağız. Şehir merkezi yolları ile kaldırımların yenileme ve modernize edilmesi projesiyle trafiği rahatlatacağız. Kars hafif raylı sistemi devreye sokacağız. Kalesi teleferik projesini yap işlet devret yöntemiyle şehrimizi kazandıracağız. Kentsel dönüşüm ve site hayatı projesiyle sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturacağız. Kars çayı ıslah ve rekreasyon projesiyle güzel dinlenme ve eğlenme alanları oluşturacağız" şeklinde konuştu.Nazik, bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte binlerce insanın iş ve ekmek sahibi olacağını sözlerine ekledi. - KARS