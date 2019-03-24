Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

SAAT 6'DA TRAFİĞE KAPATILDI

Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA