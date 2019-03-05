Cumhur İttifakı, Mustafa Yıldızdoğan'ın Konserinde Buluştu

Kaynak: AA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.Cumhur İttifakı'nın buluştuğu konser programı, Şereflikoçhisar Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ayhan Çetin 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için konsere gelenlerden ilçedeki Cumhur ittifakı adayına destek istedi.Cumhur İttifakı AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik de, "Ben inanıyorum ki bu millet, memleket ve milletin bekası için Cumhur ittifakı Türkiye'nin her yerinde muzaffer olacaktır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesiyle Türk'lerin Anadolu'ya gelmesiyle beraber fitne fesat kol geziyordu, bugün olduğu gibi tarihten bugünümüze kadar bu fitne her zaman kendini göstermektedir. Bu şer ittifakı 15 Temmuz'da darbe girişimiyle ülkeyi yok etmek istediler, Yenikapı ruhuyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin genel başkanları Türkiye'de Cumhur ittifakını kurdular. Bu ittifak ilelebet sürecek ve bu şer odaklarına hak ettiği dersi verecek." dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya da yaptığı konuşmasında, AK Parti ve MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı olarak hareket ettiğini anımsattı.Üç büyük şehir çok önemliAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine de işaret eden Karakaya, "Zillet ittifakı dediler ki eğer Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u alırsak biz ertesi günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarız, arkasından erken seçim isteriz Türkiye'yi bir yönetim krizine sokarız. Onun için biz ittifak oluşturuyoruz dediler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi MHP olarak Genel Başkanımız teklif ve tavsiyeleriyle harekete geçti, AK Parti hazırlıklarını yaptı getirdi, üzerinde anlaşıldı ve sonuçta milletten vize alındı. Bu proje AK Parti ve MHP projesidir ülkenin geleceği ve bekasıyla alakalıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türk milletinin geleceği için artık sembolleşmiştir. Ankara'yı Cumhur ittifakı olarak alacağız, almak zorundayız onun için seni beni bir kenara bırakalım hem Şereflikoçhisar'da hem de Ankara Büyükşehir'i zillete vererek bekamızı tehlikeye sokmayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'ye kazandıralım, geleceğimize, kaderimize kendimiz yön verelim." dedi.Yapılan konuşmaların ardından etkinlik Mustafa Yıldızdoğan'ın konseriyle sürdü.Etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ayhan Çetin, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.