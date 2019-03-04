Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Batıda Cumhur İttifakı'nı zayıflatma kararını alan Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP), HDP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dahil batıdaki bazı illerde belediye başkan adaylarını geri çekeceği öne sürüldü.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime sayıl günler kala HDP'nin kritik bir karar aldığı iddia edildi. Batıda Cumhur İttifakı'nı zayıflatıp doğuda kazanma üzerine seçim stratejisi belirleyen HDP'nin bazı adaylarını geri çekeceği iddia edildi.

9 ADAY GERİ ÇEKİLEBİLİR

Birgün'de yer alan habere göre; HDP Muğla'da büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde; Manisa'da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları geri çekiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor. Denizli'de ise Pamukkale ilçe belediye başkan adayı geri çekiliyor.

"İTTİFAKI ZAYIFLATMAK İÇİN BU KARAR ALINDI"

HDP'den konuya dair yapılan açıklamada, 'AK Parti- MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi' politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi.