Cumhur İttifakı'ndan Ahmetli'de Miting Gibi Açılış

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ahmetli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Ahmetli seçim irtibat ofisi açılışı vatandaşların büyük katılımıyla açıldı.Cumhur İttifakı'nın Ahmetli seçim irtibat ofisi açılışı yoğun katılımla yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yer alan seçim irtibat ofisinin açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ahmet Alhan, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Karakaya, MHP İlçe Başkanı Emin Özbey, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Nizamettin Kaya, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Utku Efe, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neslihan Çetinkaya, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ağırbaş, AK Parti ve MHP teşkilatları, meclis üyesi adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cumhur İttifakı Ahmetli seçim irtibat ofisi açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın selamlama konuşmalarını MHP İl Başkanı Ömer Baysal ve AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan, Cumhur İttifakının Manisa'da da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandığını belirterek konuşmasına başlayan Ahmetli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Ahmetli Belediye Başkan adayı Ahmet Alhan, "İnşallah 31 Mart akşamı başta büyükşehir olmakla birlikte, Ahmetli'yi de ezici bir çoğunlukla alacağımızı düşünüyorum, bu tablo onu gösteriyor. Sağ olun var olun. Büyükşehir belediye başkanımızla bir dönem birlikte çalıştık. Memleketimize daha fazla hizmet etmek için yarış halindeydik. Ama şimdi birlikteyiz, kol kolayız. Birlikte daha güzel hizmetleri vereceğiz, bunun sözünü veriyoruz. Genel başkanlarımız nezdinde oluşturulan Cumhur İttifakı, ülkemize çok yakıştı, şehrimize çok yakıştı. Burada görüyorum, Ahmetli'mize çok yakıştı. Büyükşehir belediye başkanımızla yapacağımız projeler var. Bu projelerin sizleri heyecanlandıracağına inanıyorum. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye başkanımızla projelerimizi açıklayacağız. Allah bizi birbirimizden Cumhur İttifakı'ndan ayırmasın, sağ olun, var olsun" ifadelerinde bulundu."En güzel hizmetleri kazandırmanın çabasında olduk"Alhan'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yer alan vatandaşlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün hitap etti. Meydanı dolduran yüzlerce Ahmetlili vatandaşı sevgiyle ve saygıyla selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet süremiz boyunca ilimiz genelinde, 17 ilçemizin tamamına en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduk. İlçede Ahmet Alhan Başkanım, il genelinde şahsım, yalnızca şehrimize hizmet etme anlayışıyla çalıştık ve bugüne geldik. Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurulması, MASKİ Genel Müdürlüğünün oluşturulması, ilçe belediyeleri ile görev, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, mal paylaşımları gibi çok sayıda süreci geride bırakıp, hızla hizmet etmenin planlamalarını yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurucu başkanı olarak bu görevi bana layık gördünüz. Öncelikle oy veren/vermeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kurulum sürecini hızla tamamladıktan sonra Bismillah dedik ve işe koyulduk" dedi.Konuşmasında MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçede yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler de veren Başkan Ergün, "101 Mahalle Projesi kapsamında Bahçecik, Dereköy, Derici, Hacıköseli, Karaköy, Kargın ve Yaraşlı Mahallelerimize içme suyu ve kanalizasyon hattı yaptık. Alt ve üst yapı yenilemeleri, dere ıslahları, içme suyu depoları bakım onarımı, sondajlar, atıksu arıtma tesisinin işletmeye alınması gibi çalışmalar MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Ahmetli ilçemizde yaptığı yatırımların miktarı ne kadar biliyor musunuz? Tam 14 milyon lira" ifadelerinde bulundu.Büyükşehir'den Ahmetli'ye 33 milyonluk yatırımAsfalt hizmetlerinden, prestij caddelere kadar ilçede bir çok önemli yatırım yapıldığı dile getiren Başkan Ergün, "İlimiz genelinde sözünü verdiğim Gıda Bankası, başarısı yüzde 98,25'lere ulaşan MABEM kurslarımız, Aynı şekilde minik yavrularımız için Çocuk Kültür Sanat Merkezini Ahmetli'mize de kazandırdık. İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm hamlemizle Ahmetli'de de alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı, kameralı ve kartlı sistemli modern ulaşım araçlarını da hizmete aldık. Belediyemizin sorumluluğunda olan yollarda asfalt çalışmaları, parke taşı döşemeleri, Prestij cadde düzenlemesi, gasilhane binası, itfaiye amirliği, ilaçlama deposunu ilçemize kazandırdık. Bildiğiniz gibi 110 milyon liranın üzerinde bir yatırımla Yunusemre ilçemizde Manisa'mızın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni şehrimize kazandırdık. Ahmetli ilçemizin çöpleri de, buradan Turgutlu'ya taşınıp, oradan aktarma istasyonuyla Uzunburun tesislerimize götürülüyor. Çok şükür Ahmetli ilçemiz de bu çevre sorunundan kurtulmuş oldu. Her zaman vurguladığım gibi bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz. Sizlere temiz ve yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu saydığım yatırımlar da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılanlar. Bunun miktarı ne kadar biliyor musunuz? Tamamı 19 milyon lirayı aştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarını da buna eklediğimizde toplam bedel 33 milyon liraya ulaşıyor. Eski parayla söyleyecek olursak 33 trilyonluk yatırımlarımız Ahmetli'mize helali hoş olsun" dedi."Manisa'ya hizmet sevdasıyla gayret gösterdik"Manisalı vatandaşlara hizmet ederken hiçbir zaman siyasi düşünmediklerini dile getiren Başkan Ergün," İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik. Manisa'mıza, sizlere, bu şehirde yaşayan her bir bireyin gönlüne dokunmak için çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de takdir edersiniz ki, ilk 1 yılı Büyükşehir ve MASKİ yapılanmasıyla geçen süreçte geriye kalan 3 buçuk-4 yıl gibi bir sürede 17 ilçe ve bin 88 mahallemizin 30-40 yıllık sorunlarını tümden çözmek imkansız. Gerek Ahmet Alhan başkanım olsun, gerek bizler olalım, Manisa'ya hizmet sevdasıyla gayret gösterdik ve çalışmalarımızı buna göre hayata geçirdik, bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Çok şükür karşınıza alnı ak bir şekilde çıkabiliyorsak ne mutlu bizlere" diye konuştu.Manisa için, ilk günkü aşkla ve ilk günkü heyecanla çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Ergün, "Takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde ülkemiz yerelde yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Manisa'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Ahmetli'de Ahmet Alhan başkanım yeniden aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler sizler için Ahmetli için, Manisa için, ilk günkü aşkla ve ilk günkü heyecanla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi."Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"Bugüne kadar yapılan yatırımların, bundan sonra yapılacak dev yatırımların teminatı olduğunu dile getiren Başkan Ergün, "İşte yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmalar, projeler ve hizmetlerin takdirini verecek olan sizlersiniz. Her zaman hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla parti ayrımı gözetmeksizin çalışmalarımızı yaptık. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler sizlerin teveccühlerinize yeniden talibiz. 17 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için yaptıklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz. Çünkü bizler Manisa'mızı, bizler Ahmetli'mizi seviyoruz. Bizler Üretken ve gönül belediyeciliği anlayışıyla sizlere hizmet edebilmek için varız" şeklinde konuştu."Birliğimiz daim olsun"Bu güzel birlik ve beraberlik tablosunun sonsuza kadar devam etmesini temenni ederek konuşmasını sonlandıran Başkan Ergün, "Bundan sonraki süreçte Cenab-ı Allah nasip eder, yine birlikte çalışırsak yine çok güzel hizmetlerle karşınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Sözlerimi noktalarken, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Ahmetli'mize, Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir kez daha katılımlarınız dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, inşallah 5 yıl daha birlikte olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder diyorum. Hep birlikte, el ele ve gönül gönüle Manisa'mıza ve Ahmetli'mize daha güzel hizmetleri kazandırmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu."Önemli hizmetler yapıldı"Ahmetli halkını selamlayarak konuşmasına başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakının iş birliğiyle ilçeye güzel yatırımlar kazandıracağına olan inancını paylaştı. Partimizin kurulduğu günden beri birlikte çalıştığımız ve 2 dönemdir de Ahmetli ilçemize çok güzel hizmetler eden değerli başkanımız var Ahmet Alhan. Ahmetli'mizin 10 yıl önceki halini de biliyoruz. Başkanımız başkan olduğu sürede ilçemiz için yaptıkları ortada. Elindeki imkanları iyi kullanarak Ahmetli'ye güzel hizmetler etti. Bu vesile ile Ahmetli'mizin çalışkan Belediye Başkanımız Ahmet Alhan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi bununla de beraber Manisa 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi oldu. 2014 yılında seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün yeni kuruluş aşamasında olmasına rağmen Ahmetli ve il genelinde önemli hizmetlere imza attı" dedi.Cumhur İttifakına Destek İstediAhmetlili vatandaşlardan Cumhur İttifakı için destek isteyen Baybatur, "Ahmetli'nin insanları güzel insanlardır. Ahmetlimiz hizmetin en güzelini hak ediyorsunuz. Çünkü sizler Türkiye'nin her zaman ve her daim sıkıntıya düştüğü anda Ahmetlili hemşerilerimiz her zaman fedakarlık göstermiştir. 15 Temmuzda da bunu yaptınız PKK ile mücadelede de yaptınız. Her daim Vatanın, Milletin, Bayrağın yanında oldunuz. Onun için size yapılan hizmetler inşallah önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek. Bir yanda İlçe Belediye Başkanımız bir yanda Büyükşehir Belediye Başkanımız çok şükür önümüzdeki süreçte daha önemli hizmete imza atacak. Bizlerde ittifakın toplamda 7 Milletvekili olarak Hükümet ve İktidarı ile beraber sizlere hizmet etme noktasında bu iki belediye başkanımıza desteklerime devam edeceğiz. Bu üçlü saç ayağı ile hem Ahmetli'ye hem Manisa'mızın 17 ilçesinde çok büyük hizmetlere önümüzdeki süreçte imza atacağız. ve onun için diyoruz ki sizlerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu."Birlikteliğe ihtiyacımız var"Devletin ve milletin bekası için birlikteliğe ihtiyaç olduğunu belirten Baybatur, "15 Temmuz'da hain ve alçakça darbe girişimi oldu. İki siyasi lider bir duruş sergilediler. Bu duruşu sergilemedeki amaç şu belediye senin olsun, şu belediye benim olsun diye değil. Bu devletin ve milletin bekası için. Herkesin fedakarlık yaparak yek vücut, tek yumruk olduğu ittifaktır. Onun için diyoruz ki, Ahmetli de Ahmet Alhan Başkanımıza, Büyükşehir de de Cengiz Ergün Başkanımıza destek vermeye Ahmetli var mıyız. Tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz. Tekrar ittifak ve seçimler hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.Seçim ofisi dualarla açıldıKonuşmaların ardından eller semaya açılarak dua edildi. Okunan duaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından seçim ofisini ziyaret eden heyet, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA