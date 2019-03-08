Cumhur İttifakı'ndan Gaziantep'te Kadınlar Günü Kutlaması

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MHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.Bayazhan'da yapılan programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Servet Atay, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ile şehit aileleri katıldı.Başkan Fatma Şahin, Dünya Kadınlar Günü'nün tek bir güne sığmayacak kadar önemli olduğunu dile getirdi.Şahin, şöyle devam etti:"Sevgili Peygamberimizin komşusu olma makamına erişen şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün bu al bayrağımızın altında, bu önemli günü kutluyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Bunu 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen analarımıza borçluyuz."Cumhur İttifakı'nın önemini belirten Şahin, "Bu topraklarda kardeş olmak zorundayız. Birbirimize bir ananın bebeğine baktığı gibi bakmak zorundayız. Saflarımızı sıklaştırmak zorundayız. İşte bu bakış açısıyla biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı, bir ilke ittifakıdır, Cumhur İttifakı, bir ışık ittifakıdır, Cumhur İttifakı, bir ahlak ittifakıdır." açıklamalarında bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu bu ittifakı, kadınlar olarak sonuna kadar götüreceğiz ve zaferle sonuçlandıracağız." dedi.MHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat da şehit annelerinin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bundan yüzyıllar önce Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde insanların birbirleri üzerine olan haklarından ama en çok da kadınların haklarından tarihi anlamda ilk kez bahsetmiştir." dedi.Kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği olduğunu vurgulayan Canpolat, bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye hayatın her alanında kadınların sesinin duyulması için öncelikli olarak kadına şiddetle mücadele etmenin gerekli olduğunu ifade etti.MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ise Kadın Kolları Teşkilatı'na hitaben, "Sizlerden birisi olan, sizler gibi bir bacınız olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'yi sizlere emanet ediyoruz. 1 Nisan'da emanetimizi tekrar teslim almak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.