08.07.2019 17:08
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Cumhur İttifakı'ndan işçilere destek

Cumhur İttifakı

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, belediyeden çıkarılan işçilerle ilgili bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, belediyeden çıkarılan işçilerle ilgili bir araya geldi.
Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, başkanlığında toplantı düzenledi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi, AK Parti İl Başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündem maddeleri hakkında istişarede bulundu.
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyeden işçi çıkarışlarının ne kadar devam edeceğini bilmediklerini kaydetti.
Çıkarılan işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Güler, işçilerin hukuki süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti.
MHP Adana İl Başkanı Avcı da mağdur olan işçilere desteklerinin tam olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
AK Parti, Adana, İşçi, Güncel

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