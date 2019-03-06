Cumhur İttifakı'nın Adayları İçin Gece Gündüz Çalışmamız Gerekiyor"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hem bu Kandil'e, FETÖ'nün liderine, hem de bunlarla kol kola girenlere en büyük dersi vermek için bu saatten sonra gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Sen, ben, o, bu demeden, Cumhur İttifakı'nın adayları için gece gündüz çalışmamız gerekiyor." dedi.Yavuz, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'le Pamukova ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.Ardından ilçe esnafını ziyaret eden Yavuz ve beraberindekiler, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Pamukova Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi böylesine güçlü bir iktidar yönetmiyor olsaydı, insansız hava aracının üretilemeyeceğini, PKK ile doğru düzgün mücadele edilemeyeceğini, darbeler döneminin sona erdirilemeyeceğini söyledi.Bunların bir dava bilinciyle, şuuruyla yapıldığını vurgulayan Yavuz, aday sürecinde AK Parti'den aday gösterilmeyen bazı aday adaylarını işaret ederek, şöyle konuştu:"Eğer bu ikili (Erdoğan-Bahçeli) olmasaydı, Türkiye üçe bölünmüştü. Bu iki parti durup dururken niye yan yana geldi? Beka için ülkenin geleceği için, FETÖ yeniden darbe yapamasın diye geldi, PKK kurutulsun diye geldi. Sen ne yaptın? Onlarla kol kola girenlerin yanına koştun. Şimdi de diyorsun ki, 'Yeniden seçileceğim ve AK Parti'ye geri döneceğim'. Yok öyle yağma. Biz zarar edebiliriz, yanlış isim de belirleyebiliriz ama biz davamıza ihanet edemeyiz, biz asla davamıza ihanet edemeyiz. Biz bugünlere Recep Tayyip Erdoğan'la geldik. Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği ismi tartışanın dava bilincini tartışırız biz."Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecinde tek başına karar vermediğini, anketleri ve temayül yoklamalarını dikkate aldığını, gerekirse başka soruşturmalarla geniş istişarelerde bulunduğunu ifade etti.Verilen karara uymanın boyun borcu olduğunun altını çizen Yavuz, "O karara uymayanlarla da bundan sonra gidilecek yolumuz yoktur. Trenden inmiştir, tren kaçmıştır, artık geriye dönüşü de yoktur." şeklinde konuştu.Millet İttifakı'nın görünmeyen tarafında FETÖ'nün, PKK'nın, Kandil'in, Pensilvanya'nın olduğunu savunan Yavuz, "Böyle büyük bir tezgah kurulmuşken Türkiye'ye, sen eften püften nedenlerle nasıl gidersin kardeşim, yazık değil mi? 15 Temmuz darbe gecesinde başarıya ulaşsalardı, Türkiye üçe bölünecekti. Türkiye elden gittikten sonra büyükşehir belediye başkanı, milletvekili olmanın ne anlamı var? En kritik aşamadan geçerken nasıl gemiden inersin be kardeşim? O zaman hem bu Kandil'e, FETÖ'nün liderine, hem de bunlarla kol kola girenlere en büyük dersi vermek için bu saatten sonra gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Sen ben o bu demeden, Cumhur İttifakı'nın adayları için gece gündüz çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.Yavuz'un konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Pamukova meclis üyesi adayları tanıtıldı.