Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayları

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların isimlerini seçim kurullarına iletti.İttifakı oluşturan AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi.Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:Marmara Bölgesiİstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)Ege Bölgesiİzmir: AK Parti'li Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)Aydın: AK Parti'li Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)Denizli: AK Parti'li Osman Zolan (Cumhur İttifakı)Uşak: AK Parti'den Mehmet Çakın, MHP'den Muhammet Fatih ErdoğanManisa: MHP'li Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)Kütahya: AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim IşıkAfyonkarahisar: AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya,Muğla: AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)Akdeniz BölgesiAntalya: AK Parti'li Menderes Türel (Cumhur İttifakı)Burdur: AK Parti'li Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)Isparta: AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya GünaydınMersin: MHP'li Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)Adana: MHP'li Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)Kahramanmaraş: AK Parti'li Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)Osmaniye: MHP'li Kadir Kara (Cumhur İttifakı)Hatay: AK Parti'li İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)İç Anadolu BölesiAnkara: AK Parti'li Mehmet Özhaseki (Cumhur İttifakı)Eskişehir: AK Parti'li Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)Konya: AK Parti'li İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)Kırşehir: AK Parti'den Yaşar Bahçeci, MHP'den Onur KöksalKaraman: AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, MHP'den Savaş KalaycıAksaray: AK Parti'den Enver Dinçer, MHP'den Sefer AlkanNiğde: AK Parti'den Emrah Özdemir, MHP'den Hakan ErKayseri: AK Partili Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)Yozgat: AK Parti'den Celal Köse, MHP'den Mehmet ErdemirSivas: AK Parti'den Hilmi Bilgin, MHP'den Mehmet ErNevşehir: AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz KılıçKırıkkale: AK Parti'den Mehmet Saygılı, MHP'den Serdar YararÇankırı: AK Parti'den Hüseyin Boz, MHP'den İsmail Hakkı EsenKaradeniz BölgesiDüzce: AK Parti'den Faruk Özlü, MHP'den Erdoğan BıyıkBolu: AK Parti'li Fatih Metin (Cumhur İttifakı)Zonguldak: AK Parti'den Ömer Selim Alan, MHP'den Hamdi AyanKarabük: AK Parti'den Burhanettin Uysal, MHP'den Rafet VergiliBartın: AK Parti'den Yusuf Aldatmaz, MHP'den Cemal AkınKastamonu: AK Parti'den Tahsin Babaş, MHP'den Rahmi Galip VidinlioğluSinop: AK Parti'li Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)Çorum: AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, MHP'den Kenan ŞahinSamsun: AK Parti'li Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)Amasya: AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet SarıTokat: AK Parti'den Eyüp Eroğlu, MHP'den Adnan ÖzmenOrdu: AK Parti'li Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)Giresun: AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)Gümüşhane: AK Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri VaranTrabzon: AK Parti'li Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)Bayburt: AK Parti'den Fatih Yumak, MHP'den Hükmü PekmezciRize: AK Parti'li Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)Artvin: AK Parti'li Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)Doğu Anadolu BölgesiArdahan: AK Parti'li Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)Kars: MHP'li Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)Iğdır: MHP'li İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)Erzurum: AK Parti'li Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)Erzincan: AK Parti'den Cemalettin Başsoy, MHP'den Bekir AksunAğrı: AK Parti'li Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)Malatya: AK Parti'li Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)Elazığ: AK Parti'den Şahin Şerefoğulları, MHP'den Bilal ÇobanTunceli: AK Parti'den Gökhan Arasan, MHP'den Mücella SalerBingöl: AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya BuyankaraMuş: AK Parti'li Feyat Asya (Cumhur İttifakı)Bitlis: AK Parti'li Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)Van: AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı)Hakkari: AK Parti'li Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)Güneydoğu Anadolu BölgesiKilis: AK Parti'den Mehmet Abdi Bulut, MHP'den Ömer YabancıGaziantep: AK Parti'li Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)Adıyaman: AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat ErdemŞanlıurfa: AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)Diyarbakır: AK Parti'li Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)Mardin: AK Parti'li Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)Batman: AK Parti'li Murat Güneştekin (Cumhur İttifakı)Şırnak: AK Parti'li Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)Siirt: AK Parti'li Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)