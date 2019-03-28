Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı

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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 'cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayı AK Parti'li Enver İşinibilir, seçim koordinasyon merkezinden çıkıp, aracına binerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 3 el ateş edilen saldırıdan yaralanmadan kurtulan İşinibilir, polise başvurdu. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün gece saatlerinde, Gaziemir'deki Abdullah Arda Meydanı'nda meydana geldi. 'Cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayı AK Parti'li Enver İşinibilir, iddiaya göre, seçim koordinasyon merkezinden çıkıp, aracına binerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 3 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçarken, İşinibilir, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Enver İşinibilir, saldırıyı polise bildirirken, ekipler de olay yerine giderek, inceleme yaptı. Saldırganın eşkalinin belirlendiği, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.AK Parti Gaziemir Belediye Başkanı adayı Nazmi Yılmaz, açıklama yaparak, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tek tesellilerinin, olaydan kimsenin yara almaması olduğunu kaydeden Yılmaz, "Olayın nedenini bilmiyoruz. Siyasi bir saldırı ise böyle tehdit ve saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez. Çalışmalarımız artarak, devam edecek. İlçede daha önce böyle bir olay şu ana kadar yaşanmadı. Ben Gaziemir ile ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - İzmir