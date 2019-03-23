Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, sandıklar hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.Sözlerine "Yiğitler, seğmenler, gaziler diyarı Ankara, Milli Mücadele'nin karargahı, istiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara." diyerek başlayan Erdoğan, "Büyük Selçuklu ve Osmanlı'ya ruh veren ahilik teşkilatının kalbi Ankara'yı; Hacı Bayramı Veli, Seyit Hüseyin Gazi, Tacettini Veli, Oruç Gazi ve Taptuk Emre'nin irfanından beslenen toprakları selamladığını belirtti."İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclisimizin her biri birer istiklal kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum." diyen Erdoğan, Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerine, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere, 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankara'nın bütün ilçelerine, köylerine, yiğit seğmenlerine selam gönderdi.Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'liler ve Cumhur İttifakı'na destek olan, hangi partiye mensup olursa olsun ülkesinin ve milletinin bekası için yanlarında yer alan, 2023 hedeflerine ulaşılması için gayret gösteren, büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürekten inanan herkesi selamladığını belirtti.Ankara'daki güzel manzaranın, gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık tüm Türkiye'ye yayıldığına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korusun." dedi."Ankara, 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor"Hipodrom'daki katılımı sorduğunu belirten Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son virajdayız. İnşallah 31 Mart'ın akşamında Ankara'yı sizler taçlandıracaksınız. AK Parti'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik, MHP'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber. İnşallah kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Rabb'im ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Rabb'im Orta Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar koskoca bir coğrafyanın da ümidi olan ülkemizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Rabb'im bu topraklarda bize hep rabiamızı en yüksek sesle söyleyebilmeyi nasip etsin.""Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Milletimizi bölmek, bayrağımızı indirmek, vatanımızı parçalamak, devletimizi yıkmak, ezanımızı susturmak, bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ekonomimizi çökerterek, işimizle aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart'ta sandıkta irademize sahip çıkacağız."Herkesten sandıklara gitmelerini ve sandığa sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"31 Mart sandıklar hesaplaşma değil geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart'ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok yola devam. Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskelerini düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart'ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere mesajlara şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.""Cumhuriyetimizin filizlendiği, büyüdüğü yere böylesi yakışır"Erdoğan'ın, "Ankara 31 Mart'ta ülkene ve şehrine, demokrasiye, milli iradeye, istiklaline ve istikbaline, kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, istihdama, üretime, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendiren, itibarlı bir Türkiye hedefine sahip çıkıyor musun? Gönül belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun?" sorularına alandakiler "Evet" yanıtı verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Maşallah. İşte gönüldaşım Ankara bu. İşte yol arkadaşım Ankara bu. İstiklal Mücadelesi'nde milli iradenin tecelligahı olmuş bu abidevi şehre böylesi yakışır. Cumhuriyetimizin filizlendiği, boy attığı, serpildiği, büyüdüğü yere böylesi yakışır." dedi.(Sürecek)