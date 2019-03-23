23 Mart 2019, 17:27
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Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Bir Araya Geldi

- Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'una gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

- Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'una gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Güncel
Kaynak: AA