Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Bir Araya Geldi

- Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi</br>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'una gelişi</br>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması</br>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.