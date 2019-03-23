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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş mücadelemizin, 15 Temmuz direnişimizin başkenti Ankara, son 17 yılda savunma sanayisinin başkenti, kalbi konumuna gelmiştir." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan, Ankara'da yapılan ulaştırma yatırımlarına işaret ederek, "Türkiye'yi son 17 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'la birleştirdik. Bay Kemal, '17 yılda ne yaptınız' diyorsun, bin hızlı trene de ne yaptığımızı gör ama işine gelmez. Duydum ki hızlı trenden de korkarmış." ifadelerini kullandı.Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin yapımının hızla sürdüğünü, bu hattın Afyonkarahisar-Uşak arasını 2021'de, Uşak-Manisa-İzmir arasını da 2022'de hizmete açacaklarını bildiren Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas YHT hattında da son aşamaya yaklaşıldığını bildirdi.Erdoğan, Ankara'ya YHT Garı'nı kazandırdıklarını, şehri doğudan batıya kat eden Başkentray'ı hizmete sunduklarını anımsatarak, "Bay Kemal, bunu gördün mü? 'Ne yaptınız' diyorsun? İşte bunları yaptık." diye konuştu.Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-AKM metrosunun hizmete alındığını ve bu metroları yeni hatlarla büyüttüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden AKM-Gar-Kızılay bağlantısının da 2 yıla kadar tamamlanacağını belirtti.Erdoğan, "Ankara'ya yapacağımız toplamda 132 kilometre uzunluğunda metro projelerimiz bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren Garı-Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk ile Gar-Etlik Şehir Hastanesi hatları bunlardan birkaçı. Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi raylı sistem projemizin bütün altyapı çalışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım programına da aldık. Yakında ihalesine çıkıp, en kısa sürede de inşasına başlıyoruz. Ayrıca Ankara'yı her iki istikamete doğru 15 kilometre uzatacağız." bilgisini paylaştı."Ankara son 17 yılda savunma sanayisinin başkenti konumuna gelmiştir""Kurtuluş mücadelemizin, 15 Temmuz direnişimizin başkenti Ankara, son 17 yılda savunma sanayisinin başkenti, kalbi konumuna gelmiştir." diyen Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan da haberi olmadığını, "17 yılda ne yaptınız?" diye sorduğunu ifade etti.Erdoğan, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından 4'ü başkentimizdedir. Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan savunma sanayimizin yüzde 50'si Ankara'nın emeğidir. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde Ankara ile birlikte özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz." şeklinde konuştu.Kahramankazan ilçesinde 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin içindeki TeknoHAB, ülkemizin bu alandaki yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Uzay Ajansımızı kurduk ve Ankara'ya Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni kazandırdık. Ankara geçtiğimiz yıl otomotiv, makine ve kimyevi maddeler alanında yaptığı 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla bu alanlardaki kapasitesini artırmıştır. Ankara'daki yatırımcılarımıza son 17 yılda toplam 45,5 katrilyon liralık yatırım teşviki sağlayarak, ilave 121 bin kişilik istihdam oluşturduk. 338 bin iş yerimize toplam 9 katrilyon lira tutarında prim teşviki verdik.""Ankara'nın kuzeyinde ve güneyinde iki yeşil vadi oluşturuyoruz"Son 17 yılda Ankara'da 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 8 Teknopark, 107 Araştırma Geliştirme Merkezi, 36 Tasarım Merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, "Ankara'nın kuzeyinde ve güneyinde iki yeşil vadi oluşturuyoruz. İçinde 35 kilometrelik Kanal Ankara Projesi'nin de olduğu İmrahor Millet Bahçesi'ni, Gölbaşı'na yapacağımız millet bahçesiyle birleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.750 bin metrekareyi kapsayan bu projenin görüntülerini vatandaşlara izleten Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı'nın bir eseri olacak." ifadesini kullandı.193 bin metrekarelik İmrahor Millet Bahçesi'nin temelini 3 gün önce attıklarını anımsatan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi projesinin görüntülerini de gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM alanından başlayarak Gençlik Parkı'nı da içine dahil ederek, Atatürk Orman Çiftliği ve AnkaPark'a kadar uzanacak yeşil bir vadi tasarladıklarına dikkati çekerek, projenin ihalesini yaptıklarını, yakında inşaatına başlanılacağını söyledi."Cebeci'deki stadın yerine de bir millet bahçesi yapacağız"Erdoğan, 31 Mart'a kadar durmaksızın çalışacaklarını, bu projeleri vatandaşlara anlatacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Cebeci'deki stadın yerine de bir millet bahçesi yapacağız. Mamak-Üreğil Millet Bahçesi, Polatlı, Kahramankazan ve Kızılcahamam Millet Bahçeleri diğer millet bahçesi projelerimizdir. Ankara Adliye Sarayı ile Gençlik Parkı arasındaki Atatürk Kültür Merkezi alanının 154 bin metrekarelik bölümünde Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nu inşa ediyoruz. Bünyesinde iki konser salonu, müzik çalışma odaları, kayıt stüdyoları, fuayeler, kafeterya ve kapalı otopark gibi mekanlar olan projemizle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor."Melike Hatun Camisi'nin yanında trafiğin yerin altına alınacağını ve böylece söz konusu bölgenin yayalaştırılacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, Yavaş, bunlardan anlamazlar. Bunların ufku dar. Sayın Özhaseki 5 dönem, yani 25 sene Kayseri gibi bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptı. İlçe Belediye Başkanlığından gelmiyor." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini de üstlendiğini anımsatan Erdoğan, bu yolda beraber yürüdüklerinin altını çizdi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık tecrübelerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani rastgele bir tane ilçe belediye başkanını al getir oraya. Bunlar İstanbul'u yönetecek kişiler değil. İş bilenin, kılıç kuşananın." ifadelerini kullandı.(Sürecek)