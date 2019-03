Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir. Hiçbir müstevli emel ve hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir." dedi.Bahçeli, Yenikapı Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul'un bugün muhteşem olduğunu ve tarih yazdığını söyledi.Cumhur İttifakı'nın 3. ortak mitingi vesilesiyle bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıldığını dile getiren Bahçeli, "İstanbul'da yeniden diriliş ve yükselişin müjdesini veriyorsunuz. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş, çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş, pırıl pırıl parlıyor. 7 Ağustos 2016'dan tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı'da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu İstanbul'da 'birim, iriyim, diriyim, Türkiyem' diyen cesur yüreklere. İstanbul'u fetheden mübarek irade sizler gibi şanlıydı. İstanbul'da Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız, sizler gibi korkusuz ve kahramandı. İstanbul'da yaşayan her insanımıza, Yenikapı'yı tıklım tıklım dolduran her kardeşimize, her güzel evladına şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum." diye konuştu."İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkeye, millete, İstanbul'a, milli birlik ve bekaya, hayırlı sonuçlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:"İstanbul, sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul, tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir. Nitekim dünyanın en büyük Türk-İslam kentidir. Beşeriyetin gözü, İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı, İstanbul'a çevriktir. Masumların kalbi, İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul, Kudüs'ün kardeşidir, Kerkük'ün kaderidir, Kaşgar'ın umududur, Akşemsettin'inden Bişkek'e, Üsküp'ten Halep'e, Hicaz çöllerinden Asya Stepleri'ne, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse, Türkiye'miz gider. Tarihimiz sükut eder, milli ümitler söner.Kıtalar arasında at koşturan, coğrafyaları kumaş gibi kesen, cihanı adaletle kavrayan, tarihe silinmez iz ve eserler bırakan aziz ecdadımız gelecek ülkülerini İstanbul'da bulmuştur. İstanbul, cumhurun irfanı, cumhurun istiklal meşalesidir. Bu nedenle İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul demek Türkiye demektir.""Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim"İstanbul'da atılacak bir adımın yankısının, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar her yerden hissedileceğini, her taraftan işitileceğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhur İttifakı olarak bunun bilincindeyiz, tarihi görev ve sorumluluklarımızın fevkindeyiz. Ne var ki zalimler boş durmuyorlar. Hainler boşa zaman geçirmiyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü, Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler, 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar Haçlılar, 336 yıl önceki Viyana Kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı.Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar, Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durdurulduğu bin 287 yıl önceki Puvatya Savaşı'nı hafızalarına kazımışlardı. Karşımızdaki mukaddesat ve mukadderat düşmanları, 566 yıl önce fethedilen İstanbul'u hala akıllarından çıkaramamışlardı."Yeni Zelanda'da camileri kundaklayıp Müslümanları şehit eden canilerden birisinin Türk milletine açıkça "Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol tekrar Hıristiyan şehri olacak." dediğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:"Şu anda Boğaz'ın batı yakasındayız. Avrupa Kıtası'ndayız. İşte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir. Hiçbir müstevli emel ve hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız, ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız.""Tehdit aynıdır, senaryo aynıdır, oyun aynıdır""Milli beka" denildi mi keyfi kaçanların, Türk ve İslam'ın karşısındaki çetin ve dehşet verici tehlikeleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelen yabancı uzantılar olduğunu dile getiren Bahçeli, "Zaman değişip aktörler farklılaşsa da, tehdit aynıdır, senaryo aynıdır, oyun aynıdır, hesap aynıdır, komplo aynıdır, saldırılar tıpa tıp birbirine benzemektedir.PKK/PYD/YPG/FETÖ'nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçi olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden birisidir. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, tek yürek, tek bilek, tek nefes halinde Türk milletinin gücünü dosta da düşmana da göstereceğiz." diye konuştu."Buradan şer ve zillet emellere sesleniyorum" diye konuşan Bahçeli, "Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın.Hesap hatasının bedelini Malazgirt'te, Mohaç'ta, İstanbul'un Fetih'inde ödediniz. Müslüman Türk'e kefen biçmenin bedelini Çanakkale'de, Anafartalar'da, İzmir'de ödediniz. O günkü ruh ölmedi, bugün burada Yenikapı'da yaşıyor. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır. Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır. Zillet İttifakı'nın kumpasları muhakkak çürütülecektir." ifadelerini kullandı."15 Temmuz'da zulüm ve zulmet dolu bir gece yaşandı"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da zulüm ve zulmet dolu bir gecenin yaşandığını belirterek, 15 Temmuz'da FETÖ'nün işgal teşebbüsünün 251 kahramanın şehadetiyle 2 bin 193 gazinin fedakarlıklarıyla milletin topyekun direnişiyle engellendiğini söyledi.Bahçeli, 15 Temmuz'da milli bekanın neredeyse imha olacağını, Türk milletinin az kalsın birbirine düşüp devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün tasfiye edileceğini anlatarak, "İhanetin hevesi, milli haysiyetin müdahalesiyle kursağında bırakıldı. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu. 7 Ağustos 2016'de yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile Cumhur İttifakı imrenilecek ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye'nin önü açıldı. Belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı. Bu ruh sayesinde Türkiye düşmanlarına karşı müstesna ve müessir bir iradeyle çok sağlam ve aşılmaz bir cephe kuruldu. ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün siyasi dürtüleri, kısır çekişmeleri, dipsiz ve sonuçsuz problemleri geride bıraktık." diye konuştu.15 Temmuz'un Türkiye'nin miladı, yeniden doğumu ve yeni bir diriliş destanı olduğunu belirten Bahçeli, böyle inandıklarını ve bu kararla hareket ettiklerini söyledi.Bahçeli, terör örgütlerine emperyalist odaklara, döviz çetelerine, sermaye şebekelerine karşı el ele vererek güç birliği ve gaye birliği yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu, Kafkaslar buhrandaydı, Balkanlar bunalımdaydı, deniz ve kara sınırlarımız mütecaviz baskılara maruzdu. ABD etrafımızı mayınlıyor, Avrupa Birliği içimizi karıştırıyor, bazı Körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık, Türkiye'yi heba edemezdik, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demeliydik. Konu vatansa konu milletse konu istiklal ve beka ise nefsimize tutsak olamazdık egolarımıza yenik düşemezdik. Az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık. İman varsa imkan var dedik. İman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhurun İttifakı'na fikriyatıyla kucaklaştık.""Zillet ittifakı kavga ve dağınıklıktır"Türkiye'nin yaşadığı kötü ve karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimlerinin milli iradenin tercih ve desteğiyle kazasız belasız temin edilmesi ve Cumhur İttifakı'nın duruşuyla temellenmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:"31 Mart seçimleri bu açıdan beka seçimidir. İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur. İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur. İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet ittifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet İttifakı kavga ve dağınıklıktır, Cumhur İttifakı milli karar ve duruştur. Zillet ittifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir, Cumhur İttifakı birlik, dirlik ve beraberliktir.""Bu yorum ahlaksızlıktır"Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir." açıklamasına vurgu yaparak, bu beyanatın alçaklık, bu yorumun ahlaksızlık olduğunu kaydetti.Hiç kimsenin İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşleri üzerinde plan yapmaması ve kirli oyun kurmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir, inşallah da bunu yapacaklardır." dedi."Binali Yıldırım ziyadesiyle layıktır"Bahçeli, İstanbul'un ehline emanet edilmesi gerektiğini anlatarak, İstanbul'un tecrübeyle, birikimle, olgunlukla, sağduyuyla parlak projelerle cumhurun ruh köküyle Cumhuriyet'in kazanımlarıyla gelecek beş yıla hazırlanması gerektiğini söyledi.Bunu başaracak ismin ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz ve muhterem bir yeri bulunan Sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır." diye konuştu.CHP'ye oy verenlere seslenen Bahçeli, "Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı, tarihi ve milli mücadeleye destek verin. Kürt kökenli kardeşlerim, emin olun sizleri bizim kadar seven olmaz, gelin siz de bu yürüyüşe katılın, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın." ifadelerini kullandı.MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak, ne baskılardan yılacaklarını ne de de yollarından döneceklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hak bildiğimiz, doğru olduğuna inandığımız yolda sonuna kadar gideriz. Milletimizin can yoldaşı, ecdadımızın temsilcisi olmayı sürdürürüz. Niyet sahipleri ayaklarını denk alsınlar, kuru tehditlere pabuç bırakmayız. ve bilinsin ki nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı da anında def ederiz. Kuşatmayı yaracak, milleti esenliğe çıkaracak irade Cumhur İttifakı'dır. Emperyalizmin biçtiği kefeni yırtacak inanmışlık Cumhur İttifakı'dır. İstanbul'da yaşayan her kardeşimi tartışmasız ve tereddütsüz kucaklayacak müşfiklik Cumhur İttifakı'dır. "Bahçeli, 31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneklerinin olmadığını dile getirerek, "Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla birer birer aşıp mutlaka başaracağız, Türkiye'yi Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ant olsun ulaştıracağız. Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla, imkanlarınızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.