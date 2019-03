Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ara yine birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Bugün, Yenikapı'dan onlara sesleniyorum; Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da 'piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze, meyve, kuru gıda ve su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracaklarını dile getiren Erdoğan, "Nasıl? Görüyorsunuz, plan hazır, projeler de hazır. Hedef belli. Dersimizi çalıştık, durmak yok." ifadesini kullandı.Erdoğan, böylece toptancı araçlarının şehir içi trafiğindeki yoğunluğunu da azaltmayı planladıklarını, mevcut hallerdeki yer sıkıntısı nedeniyle buralarda faaliyet gösterme imkanı bulamayan üreticilere de yeni alan açacaklarını söyledi.Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda fiyatlarını ve bundan kaynaklanan enflasyonu da düşüreceklerine inandıklarını kaydeden Erdoğan, bu halleri 600 trilyon liralık bir yatırımla hayata geçireceklerini ve bin 500 kişiye doğrudan, 4 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacaklarını aktardı.Erdoğan, Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracaklarını, bu merkezde akademi, sertifikasyon merkezi, şirketlerin araştırma geliştirme merkezleri, atölyeler, laboratuvarlar, kent ve mahalle tarlalarının yer alacağını belirtti.Silivri'de 400 trilyon liralık bir yatırımla jeotermal ve sağlık kampüsünü hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan, hipertermal sınıfında yüksek verimli sıcak su kaynaklarının olduğu Silivri bölgesinde termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacaklarını, böylece sağlık turizminde İstanbul'un değerine değer katacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gold turizmiyle beraber gelişecek olan termal alandaki sıcak suyun, sera sulamasında kullanılarak tarım yatırımlarına da destek olacağını belirterek, "Turizmde Yenikapı, kruvaziyer limanı ve Galata Port Tophane'de biliyorsunuz, oradaki kruvaziyer limanı da İstanbul'un gelirlerini artıracak projelerimizden birisi." diye konuştu.Yeni fuar ve kongre merkezleri kurulacakŞu anda Tophane'nin inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:"Sadece bir kruvaziyer limanı değil, bunun yanında da oradaki tüm tarihi eserler, hem alışveriş yerleri, hem otellerle gerçekten çok çok farklı bir konuma gelecek. Şu anda oranın da zaten girişimcisi Doğuş Grubudur. Yani hızla inşaatı devam ediyor. Bittiği andan itibaren inşallah ülkemizin ve uluslararası camianın da hizmetine girecek. Her yıl 500 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na 4 büyük, 4 orta, 4 küçük olmak üzere 12 gemi aynı anda yanaşabilecek. Yani şimdi düşünün buraya bu yanaştığı zaman bu ne demek biliyor musunuz? Buradan Sultanahmet, Fatih bütün buralara yürüyüş yolunda isterse turist otobüsleriyle gitme imkanını bulacak. Bunlar çok daha seri, çok daha hızlı alışveriş yerlerine de ulaşmak suretiyle turizmde bir patlamayı inşallah getirecek."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaköy'deki mevcut tesislerin, bölgedeki tarihi eserler de yenilenerek 500 bin turiste hizmet edecek modern bir yapıya dönüştürülmesiyle ortaya çıkacağını belirterek, "Tarihi Yarımadayı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız. İstanbul'daki ticaret hacminin ve istihdam alanlarını artırma hedefimizin en önemli projesi Atatürk Havalimanı, oradaki Millet Bahçesi olacak. Buradaki 11 bin milyon metrekarelik Millet Bahçesi içinde dev bir fuar ve kongre merkezi oluşturuyoruz." dedi.Pendikte'de 400 trilyon liralık bir yatırımla fuar ve kongre merkezini hayata geçireceklerini dile getiren Erdoğan, hedeflerinin Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alarak, İstanbul'a 5 milyon ilave ziyaretçi getirmek olduğunu vurguladı.Erdoğan, "Türkiye'nin biliyorsunuz şu anda turizmde çekim alanı bir numara İstanbul'dur, iki numara Antalya'dır ama bunlar yapıldığında İstanbul daha da bu kapasitesini artırmış olacak. Böylece şehir ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri girecek demektir. Yeni fuar alanlarımızın gelecek 5 yılda ticaret turizmine yıllık 5 milyar dolar, şehir ekonomisine 9,5 milyar dolar, ihracata 50 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Hesaplarımız bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.İstanbul'a 900 trilyon liralık yatırımla dev film platosuİstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracaklarını açıklayan Erdoğan, burasının oyuncu köyü, film setleri, dekor ve çekim alanları, deniz çekimi için su tankı ve dalga üretim sistemi, görsel sanatlar müzesi, sinemaları ile sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını, hedeflerinin 500 milyon dolar film ihracatına ulaşacak bir platoyu kurmak olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harem'den Haydarpaşa Garı'na kadar uzanan bölgede Haydarpaşa Tasarım Merkezi'ni yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Burada kültür ve sanat merkezleri, tasarım atölyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi alanları şehrimize kazandıracağız. İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları da olarak kullanılacak. Bu projeyle şehrimize 37 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırıyoruz. İstanbul genelinde 22 ilçede 25 yeni kent meydanı yapacağız, İstanbul'un güzelliklerini en iyi şekilde görebilmek için. Avrupa Yakası'nda 7 ve Asya Yakası'nda 11 olmak üzere toplamda 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 kilometrelik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız."İstanbul'a 22 yeni müzeErdoğan, İstanbul'a 22 yeni müze, 18 kültür merkezi, 12 gençlik merkezi kuracaklarını, Sarayburnu'nda yolu yerin altına alıp, Gülhane Parkı ile denizi birleştireceklerini dile getirerek, "Artık orada yol, Gülhane Parkı ile Sarayburnu'n bölmeyecek. Dolasıyla sahile kadar gelenlerin inme şansı olacak ve şehrimize yeşillikler içerisinde yeni bir meydan kazandırmış olacağız." dedi.Ayrıca Sirkeci-Yedikule arasında 8,5 kilometrelik kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacaklarını müjdeleyen Erdoğan, bu bölgenin kültür, sanat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği yapacağını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her köşesinde 300 mahalleye 955 kreş açacaklarını aktararak, şunları kaydetti:"İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız. 39 ilçede 'deneyap' ve 'çocuk atölyeleri', millet kıraathaneleri açacağız. Metro hatlarımızda kullanılan bin 50 metro aracını yerli üretimden temin ederek, bakım maliyetlerini azaltacağız. İstanbul çeperlerinde oluşturulacak 6 yeni lojistik merkez sayesinde ağır vasıta araçlarının şehir merkezine girmesini önleyeceğiz. Bugün Londra'da bırakın ağır vasıtayı, normal araçlar bile belli saatler dışında şehir merkezine giremez ve belli bir bedeli vardır. O bedeli ödeyen ancak oraya girebilir ve bu şehir merkezindeki trafiği rahatlatacaktır. Anadolu Yakası'nda bir, Avrupa Yakası'nda iki olmak üzere kuracağımız üç otogarla, şehirler arası otobüslerin merkeze girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız."İstanbul'un 24 farklı noktasında planlanan aktarma merkezlerini, farklı ulaşım sistemlerinin kesiştiği noktalarda projelendirdiklerini belirten Erdoğan, aktarma merkezlerinin, 14 bin araç kapasiteli otoparklarıyla, raylı sistem hatları ve diğer toplu ulaşım araçları arasındaki entegrasyona tabi olacağını aktardı.İstanbul'un 241 noktasında trafik sıkışıklığına neden olan kavşakları yeniden planladıklarını ifade eden Erdoğan, tali yollardan ana yollara girişlerde akıllı kavşak sistemine geçeceklerini söyledi.Erdoğan, İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde bisiklet yolunu hizmete açacaklarını, bisiklet yollarını toplu taşıma güzergahlarıyla entegre ederek, park etme problemlerini, kiralama ve paylaşma sistemiyle çözeceklerini, akıllı bisikletlerin bulunduğu mevcut 140 durakta bin 500 adet olan bisiklet sayısını, 5 yıl içinde 520 durağa ve 10 bin bisiklete çıkartacaklarını kaydetti."Şöyle CHP belediyelerinin olduğu yere bakın, ne yapmışlar acaba?"Adalar'da 274 adet elektrikli faytonu devreye alarak, bu konuda yaşanan kötü görüntüleri kökten çözeceklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben buradan Adalar'a sesleniyorum; Diyorum ki gelin, yıllar yılı orada sizi yönetenler belli. Ne yaptılar? Adalar'a ne yaptıysak biz yaptık? Doğal gazsa denizin altından doğal gazı oraya biz getirdik. Ulaşımsa biz hallettik, Adalar'ın bütün şu andaki o görünülebilirliğini biz sağladık. Bu hafta sonu oraya gideceğim. Adalar halkıyla bir buluşacağım. İşte Yassıada'yı da biz şu anda yapıyoruz. Nereden nereye. Bunlar anlamaz. Bunların herhangi bir size verebileceği bir şey yok, Adalar'daki kardeşlerim, bunlara dikkat edelim. Marifet iltifata tabiidir. Şimdi cıkmış ne diyor Baş Kemal, '17 yılda ne yaptınız?' Ne yapayım gözün var görmüyor, elin var dokunmuyor. Ne yapayım? Yani kalbin mühürlü. İşte şurada yaptıklarımızı görüntüleriyle müdellel ispat ettim. Bu da yetmiyor, öyle bir noktadaki inanın bana, günler yetmez bu adamı anlatsam."Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin, Türkiye, İstanbul ve diğer şehirler için en küçük bir hizmetlerinin, yatırımlarının olmadığını belirterek, "Şöyle CHP belediyelerinin olduğu yere bakın, ne yapmışlar acaba? Şu anda İzmir aynen Haliç gibi kokuyor, belli bir bölge. Niye temizlemiyorsun? Temizle, senin işin bu. İş bilenin kılıç kuşananın. Sadece yaptıklarımızı değil, aynı zamanda yapacaklarımızı da anlattım. Hem de öyle afaki cümlelerle değil, 'çözeriz, yaparız, bakarız, ederiz, vururuz, kırarız' diye değil. Ne diyor, 'Onların yaptıklarını biz kaldıracağız.' diyor. Şu anlayışa bak." şeklinde konuştu."Seçim sonrası, bunun faturasını size ağır keseceğiz"Konuşmasında Marmaray Projesi'ne değinen Erdoğan, "Marmaray'ı, denizin altından oldu da görmediler. Onu da çok engellemeye çalıştılar. Avrasya'yı engellemeye çalıştılar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü engellemeye çalıştılar. Ama biz yaptık. Niye? Biz kararlıyız. Biz, bu milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, atıp tutarak değil, kararlı olarak yapacaklarını çünkü bu ülkenin birilerinin kulu kölesi olmayacağını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:"Bu ara yine birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Bugün, Yenikapı'dan onlara sesleniyorum; Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da 'piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum, hepinizin kimliğini biliyoruz, hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası, bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha kardeşlerim, bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz, paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk Lirası, buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor, danışmanlarımız bunu yürütüyor ve faturayı ödeyecekler. Hiç de bunun lamı cimi yok. Bu milleti sindiremeyecekler, bunu bilmeleri lazım ve öğrenecekler bunu. Bu milletin, bu ülkenin pusulasını bunlar saptırtamayacaklar. Bizim burada istikametimiz doğrudur, bununla da bugüne kadar nasıl başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar."Erdoğan, AK Parti'ye mensup veya gönül verenlere seslenerek, "Asla oyunlara gelmeyeceğiz. Kırgınlık, dargınlık yok. Aynı şekilde MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim kırgınlık, dargınlık yok. Yapmamız gereken ne? Şimdi birlik zamanı. Dedim ya bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sandıkları 31 Mart'ta inşallah demokratik bir şekilde patlatacağız." dedi.Mitingten notlarCumhur İttifakı'nın "Büyük Yenikapı Mitingi"nde Erdoğan'ın konuşması sırasında dev Türk bayrağı açıldı.Erdoğan, konuşması sırasında, AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile CHP dönemindeki İstanbul'da yaşanan sorun ve mağduriyetlerin anlatıldığı videoyu dev ekranlardan vatandaşlara izletti.Demokrasi ve Özgürlükler Adası dediği Yassıada'yı görsellerle vatandaşlarla anlatan Erdoğan, çeşitli uluslararası toplantı ve kabullerin burada yapılacağını söyledi.Erdoğan ayrıca, Tuzla Biyoteknoloji Vadisi, Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Haydarpaşa-Harem Tasarım Merkezi gibi yapılacak çeşitli hizmetleri görsellerle tanıtarak anlattı.Konuşmalar sağır ve dilsizler için platformdan işaret diliyle de tercüme edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller mitingin ardından vatandaşlara çay dağıttı.Miting sonunda Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile kuliste bir süre sohbet etti.(Bitti)