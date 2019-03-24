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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist Fazıl Say'ın, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim'de konser vereceğini belirterek, "İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak ve 29 Ekim'de kendisinin inşallah bir güftesi, bir bestesi olacak. Bizim derdimiz 'Sen hangi zihniyettensin, sen hangi zihniyettesin.' değil. Gelin, tek millet olalım." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "AK Partili belediyelerde kültür merkezleri yok." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Gel, gez, gör de nerelerde ne var öğren. Kaldı ki sen aday tanıtımını bile Haliç Kongre Merkezi'nde yaptın." diye konuştu.Haliç Kongre Merkezi'nin 3 bin kişi kapasiteli olduğunu hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sana bir örnek daha vereyim, İstanbul'da Harbiye Kongre Merkezi'ni de bu CHP zihniyeti bize yaptırmak istemedi. Biz dedik ki 'İsteseniz de istemeseniz de biz bunu yapacağız.' Yerin altında, orada da yine 3 bin 300 kişilik kongre merkezi yaptık. Yanında da Muhsin Ertuğrul.... O tiyatroyu da büyüttük. Tamamen yıktık, büyüttük. 'Yapmazlar.' dediler, 'Buraya cami yaparlar.' dediler. Bunların işi gücü zaten yalan iftira, başka işleri yok. Ne oldu? Muhsin Ertuğrul'u yaptık, yanında Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık, yerin altında. Bu zeka meselesi, plan meselesi, proje meselesi. Çalışırsan olur, düşünürsen olur ve bu mesele aşk meselesi, aşk. Dertli olacaksın, dertli. Arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. Biz mevlamızı bulduk. Hamdolsun, şu anda buralar ne hizmetler veriyor.""Bunlar bizi birbirimize bağlayan bağlar"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a yapılacak yatırımlardan da bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:"Bak sana şimdi bir müjde daha vereyim Bay Kemal. Temelini attık, nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz ama sizlerin yaptığı gibi bir Atatürk Kültür Merkezi değil, dünyada parmakla gösterilen bir Atatürk Kültür Merkezi yapıyoruz. Yani bizim bir yerde opera binamız olacak ve daha büyük, çok daha işlevsel, her yönüyle muhteşem şu anda hızla inşaat devam ediyor. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil mi? Biz çağırırız, bizim nankörlüğümüz yok. Ankara'dakine gelemiyor. Ankara'da külliyenin içerisinde biliyorsunuz muhteşem bir bizim opera binamız var. İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak ve 29 Ekim'de kendisinin inşallah bir güftesi, bir bestesi olacak ve orada konseri olacak. Bizim derdimiz 'Sen hangi zihniyettensin', 'Sen hangi zihniyettesin.' değil. Gelin, tek millet olalım."Mitinge katılanlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." söylemini yineleyen Erdoğan, "Buna kim bir şey diyebilir? Tek millete bir şey diyebilir miyiz? Tek bayrağa, tek vatana, tek devlete? Bunlar bizi birbirimize bağlayan bağlar. Bundan daha güzeli olur mu? Biz halkımızı Allah için seviyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Roman'ı, Boşnak'ı, Arnavut'u ayrım yok. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdik, bu yola da böyle çıktık." diye konuştu."300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP döneminde Ümraniye'deki vahşi çöp depolama merkezinde patlama yaşandığını ve 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu 39 kişinin hesabını kim verecek? Bay Kemal, sizin geçmişiniz işte. Niye modern bir depolama yapmadınız, yapamadınız?" diye sordu.Erdoğan, kendileri döneminde ise süratle modern depolamaya geçtiklerini, 18 atık yönetim tesisiyle İstanbul'u temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştürdüklerini aktardı.Yılda 420 bin ton ambalaj atığını kaynağında ayrıştırarak geri dönüştürdüklerini ve günde 19 bin ton çöpü işlediklerini anlatan Erdoğan, "Organik atıkta her yıl ortalama 20 bin ton kompost üretip tabiattan geleni tabiata döndürüyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul, bugün 3 çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesisine sahiptir. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımına başladık. 1 yılda İstanbul'da toplanan çöplerden 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz." bilgisini verdi.İstanbul'un yeşil alanlarının toplamını, 10 milyon metrekareden 6 kat artışla 60 milyon metrekareye çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 485 semt, bölge ve köy parkı ile yeni mesire alanları inşa ettiklerini, 21 parkın inşasının ise devam ettiğini söyledi.Göreve geldiklerinde İstanbul'da sadece 4 spor salonu olduğunu belirten Erdoğan, kente 47 spor salonu kazandırdıklarını, "Herkes spor yapabilsin." diye park ve bahçeleri de spor aletleriyle donattıklarını ifade etti.Halen 17 spor salonunun yapımının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve erken yaşta sporla buluşturmak için 223 okula spor salonu yaptık. 27 okulun spor salonu yapımı devam ediyor. İstanbul'a daha önce hiç olmayan 6 gençlik merkezi inşa ettik." dedi.İSMEK'i dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak nitelendirerek, kurumun belediye başkanlığı döneminde faaliyetine başladığını hatırlatan Erdoğan, kurumun 39 ilçedeki 242 kurs merkeziyle 307 branşta, 752 programla meslek ve sanat eğitimi verdiğini ve bugüne değin 3 milyon kursiyeri mezun ettiğini vurguladı.Erdoğan, kurdukları "Beyaz Masa"nın da 7 gün 24 saat İstanbulluların hizmetinde olduğunu belirtti."Yıldırım, İstanbul'a bütün deneyimlerini koyacak"Binali Yıldırım'ın tecrübeli bir yönetici olduğunu dile getiren Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım kardeşim, bugüne kadar elde ettiği tecrübesiyle bir defa İstanbul'a tecrübede bir abide olarak bütün deneyimlerini koyacak. Bütün bunlarla beraber çok ciddi çalışma noktasında da hırsı olan bir arkadaşımız. Öyle gideyim erken yatayım, yok 8 saat mesai filan anlamaz. Gece geç saatlere kadar çalışır. Böyle de birisi. Öyle yürüdük bu yolda. Şimdi, bu gayretini, bu tecrübesini tamamıyla İstanbul'a teksif etmeye hazırlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde elde ettiği tecrübesi var. Onları da İstanbul'a taşıyacak." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi biz bir şey daha yapıyoruz, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz." diyerek, alanda bulunanlara dev ekranlardan projeye ilişkin görüntüleri izletti.Erdoğan, "Bu Biyoteknoloji Vadisi, Tuzla'ya ve İstanbul'a ayrı bir güç katacak. Peki ne olacak? Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek, 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde çalışabilecekleri 1,5 katrilyon lira maliyeti olan bir teknoloji merkezi kuruyoruz. Bu merkez, tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Pendik'te girişimci gençlerimize ve şirketlerimize yardımcı olmak için 3,5 katrilyon lira maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Böylece girişimcilerimizin altyapı sorunlarını çözerek tüm imkanlarını makine, ekipman, insan kaynağı ve Ar-Ge faaliyetleri için ayırabilmelerini temin edeceğiz."(Sürecek)