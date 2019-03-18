Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu'nun konuşmaları dikkat çekti. Tollu, bir konuşmasında "Ciyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz" derken, başka bir konuşmasında "Mahalle p...i gibi kimse dedikodu yapmasın." dedi.

"CİYAKLAYAN KADINLARA DA HİZMET EDECEĞİZ"

Hala Erdemli Belediye Başkanı olan Tollu, seçim vaatlerini anlattığı bir konuşmada, bundan sonra da hizmetlerini sürdüreceklerini belirtip "Oradan ciyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz" dedi.

Mükerrem Tollu

"MAHALLE P.ÇLERİ GİBİ…"

Mükerrem Tollu bir başka konuşmasında ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet savcısına şikayet etsinler. Mahalle p...i gibi kimse dedikodu yapmasın."