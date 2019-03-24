Cumhur ittifakı'nın AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
, "Cumhur İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü kent Hatay'dır." dedi.
Seçim çalışmalarını Antakya
merkezde sürdüren Güler, esnafla bir araya geldi.
Güler, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın daha fazla oy, makam ve belediye başkanlığı için kurulmadığını belirterek, devletin ve milletin bekasının tehlikede olduğu her dönem ittifakın görüldüğünü belirtti.
AK Parti olarak MHP
ile 24 Haziran seçimlerinde de ittifak yaptıklarını hatırlatan Güler, şunları konuştu:
" Recep Tayyip Erdoğan
'ı büyük Türkiye
'nin önünü açacak sistemin ilk başkanı seçilmesi için çalıştık. Şükürler olsun ki bu aziz millet o gün iç ve dış tüm oyunlara rağmen başkanını seçti. Şimdi biz artık o seçimin sağlaması olan yerel seçimlere doğru giderken MHP ile tek yumruk, tek teşkilat gibi gece-gündüz demeden dur durak dinlenmeden çalışıyoruz. Ülkücü teşkilatlarımızla tüm programları birlikte planlayarak, beraberce el ele, omuz omuza vererek 31 Mart'a doğru gidiyoruz. Cumhur İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü kent Hatay'dır. Allah nasip ederse Cumhur İttifakı sancağını 31 Mart gecesi büyükşehir ve Hatay'ın burçlarına asacağız."
"Belediyecilik anlamında yoğun bakımda olan bir şehir ile karşı karşıya olduklarını" ifade eden Güler, şöyle devam etti:
"Medeniyetlerin beşiği olmuş bu kentte bize sorsalar yolumuz belli, davamız belli, yolculuğumuz belli, dava arkadaşlarımız belli. Bu millet hangi partinin adayı olduğunu söylemeye bile yüzü olmayanları çok iyi biliyor. Bu ferasetli millet askerine devletine kurşun sıkanlarla gizli kapaklı ittifak yapanlara en güzel dersi sandıkta verecektir. Cumhur İttifakı kadrolarıyla Hatay'ı yoğun bakımdan çıkartacağız."
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Kaynak: AA