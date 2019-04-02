02 Nisan 2019, 21:26
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Cumhur İttifakı Pişi Dağıttı

Cumhur ittifakı pişi dağıttıBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde pişi dağıttı.

Cumhur ittifakı pişi dağıttı

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde pişi dağıttı.
Orhaneli Belediye Başkanı seçilen Ali Aykurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve MHP İlçe Başkanı Bülent Sungur, salı pazarında vatandaşlara kazanlar dolusu yapılan pişilerden ikram etti. Merkez Durdubey Camii önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ali Aykurt, büyük sevgi ve tebriklerle karşılandı. Aykurt pazara gelen bütün köylü ve ilçe sakinlerine kazanlar dolusu pişi dağıttı.
İlçe merkezini ve Sadağı kanyonunu gezmeye gelen Koreli turistlere de ikramda bulunan başkan, tercüman olmadığı için telefondan çeviri yaparak turistlere "Hoş geldiniz" dedi.
Aykurt, turistlere kanyonu gezdirmek için iki kişi görevlendirerek onları uğurladı. Ali Aykurt, Bursa, Orhaneli, Genel
Kaynak: İHA