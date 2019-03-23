Cumhur İttifakı Proje Tanıtım Toplantısı

Kaynak: AA

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, "Türkiye bu seçim sürecini de hayırlısıyla atlatıp, 2023'te çok daha kudretli, ekonomik açıdan problemlerini çözmüş, milli sanayisi ve sermayesiyle kuvvetli bir devlet olacaktır." dedi.AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin, Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Bülbül, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları görüp, siyasi, nefsi bütün öncelikleri bir kenara bırakmak gerektiğini söyledi.Bülbül, Türkiye'yi 2023 vizyon hedefleri ve sonrasına vardıracak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle anayasal zeminini bulan, milli ve yerli anlayışla ülkenin geleceğini imar etmeyi düşünen bir anlayışın "önemli sınavı"na şahitlik ettiklerini belirtti.Herkesin düşünce ve değerlendirmesine saygılarının olduğunu vurgulayan Bülbül, "Türkiye'nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini, adeta Milli Mücadele'deki gibi büyük baskılara ve saldırılara muhatap olduğunu görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri salt siyasi karşıtlık ve kutuplaşma üzerinden değerlendirirsek Allah muhafaza 15 Temmuz sürecinde yaşadıklarımızın devamı niteliğinde olabilecek birçok mesele ile karşı karşıya gelme söz konusu olabilir." diye konuştu.Bülbül, Türk milletinin büyük bir dirayet göstererek 15 Temmuz gecesinden alnının akıyla çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Anayasa değişikliği süreci de dahil olmak üzere karşımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları kavramakta güçlük çeken, anlasa bile anlamazlıktan gelen bir yapı var. Bu Türkiye açısından büyük bir sıkıntı. Yani siz '15 Temmuz büyük kanlı bir darbe girişimiydi' derken Türkiye'nin ana muhalefeti kalkıp derse ki 'Bu bir kontrollü darbeydi, senaryo idi, tiyatroydu' o zaman kendi içerisinde anlaşamamış bir yapıyı göstermek suretiyle Türkiye'nin elini zayıflatmış olursunuz. Bunlar Türk milletinin bağrına saplanan bir hançer oldu."Memnuniyetsizlikleri ve şahsi hesapları bir tarafa bırakmak zorunda olduklarını anlatan Bülbül, "Ben bu yerel seçimlerin çok hayati bir seçim olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin varlığını ve şu anki sağlam duruşunu kaybetmemesi noktasında bir duruş, bir tavır var. İnşallah 31 Mart'ta biz onu sandıklardan çıkacak neticeyle göreceğiz. İnşallah Türkiye bu seçim sürecini de hayırlısıyla atlatıp, 2023'te çok daha kudretli, ekonomik açıdan problemlerini çözmüş, milli sanayisi, milli sermayesi ve her yönüyle huzur ve barış adası olarak dünyada kendini gösteren kuvvetli bir devlet olacaktır." ifadesini kullandı."Tank Palet Fabrikası'nda işçi sayısı artacak"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, mevcut belediye başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür ederken Ekrem Yüce'ye de çalışmaları konusunda başarılar diledi.Sakarya'da hastane ve sağlık konusunda da çok büyük icraatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Yavuz, "Önümüzdeki günlerde de bin yataklı hastanenin temellerini atacağız. Doğum hastanesinin inşaatı hızlandı, bu yılın sonuna kadar bitmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 200 yataklı diye telaffuz ettiler. Doğru başlangıçta böyleydi ama geldiğimiz noktada bilin ki 360 yataklı olacak." şeklinde konuştu.Yavuz, bir söz vermek istediğini ifade ederek, "Türkiye'de yapılacak ilk şehir hastaneleri arasında bin yataklı Sakarya'daki hastane olacak." dedi.Tank Palet Fabrikası ile ilgili gelişmelerin sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen Yavuz, "25 yıl içerisinde Tank Palet'in yaptığı bütün işleri BMC firması yapacak, orada tank da üretecek ve en sonunda da Karasu'da temeli atılan fabrikaya dönecek ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak buradaki işler devam edecektir. Burada 600-700 kişi çalışıyordu, bu sayı 10 bine çıkacaktır. 24 ayda 40 tane tank üretilecek, 41'inci tankın üzerine milli motor yerleştirilecek, yerli ve milli 250 tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek." şeklinde konuştu.Yavuz, Katar'ın BMC'nin sadece yüzde 49'una ortak olduğuna dikkati çekerek, "Kaldı ki Katar'ın dışında birçok şirkete başka devletlerden özel ve tüzel kişilerin ortaklıkları vardır. Mesela Amerikalıların, İngilizlerin, Japonların vardır, hiç kimse ses çıkarmıyor. Katar geliyor BMC'ye ortak oluyor, parasını veriyor, yönetim yetkisi de BMC'de kalıyor ama birileri bir kaşık suda fırtına kopartıyor. Sakarya'ya çok büyük katma değer sağlayacak bu fabrikayı başka yöne çekmek doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından Ekrem Yüce, başkanlığa seçildiği takdirde hayata geçirmeyi planladığı "Nehir Ada", "Kültür Vadisi", "Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi", "AFA Kültür Merkezi", "Çocuk Akademisi", "Şehir Kütüphanesi", "Sakarya Tarım A.Ş" ve diğer projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.Toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.