Cumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 Belediyenin 12'sini Kazandı

ŞANLIURFA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlıklarını, 1'i MHP
'li olmak üzere Cumhur İttifakı adayları kazandı. HDP
ise 1 ilçede belediye başkanlığını aldı.
Kentte, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 9 ilçeyi AK Parti
'li, 4 ilçeyi ise DBP'li adaylar kazanmıştı. Şanlıurfa
'da dün yapılan yerel seçimlerde 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 3 bin 969 sandıkta oy kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığını 'Cumhur İttifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül
'ün kazandığı kentte, ilçe belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
"Karaköprü
Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Baydilli
, Haliliye
Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Canpolat
, Eyyübiye
Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Kuş
, Siverek
Belediye Başkanı AK Parti'li Şehymus Aydın
, Akçakale
Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yalçınkaya
, Hilvan
Belediye Başkanı AK Parti'li Aslan Ali Bayık
, Birecik
Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Mirkelam
, Ceylanpınar
Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Aksak
, Viranşehir
Belediye Başkanı AK Parti'li Salih Ekinci
, Bozova
Belediye Başkanı AK Parti'li Suphi Aksoy
, Halfeti
Belediye Başkanı AK Parti'li Şeref Albayrak
, Harran
Belediye Başkanı MHP'li Mahmut Özyavuz
, Suruç
Belediye Başkanı HDP'li Hatice
Çevik."
- Şanlıurfa
MHP, AK Parti, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: DHA