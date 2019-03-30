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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir. Çünkü memleketin bugün karşı karşıya kaldığı iç ve dış şartlar göz önüne alındığı takdirde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç vardır." dedi.Bahçeli, ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kayyum atanan belediyelerde bölge halkının terör örgütünün tehditleriyle oy kullanacağına dair söylentilere ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Bu sağlıklı bir düşünce değil, yine oyun içinde oyundur." yanıtını verdi.Televizyonlarda bazı programların yapıldığını ve geçmişte gazeteci ve televizyoncu olarak önemli başarılar elde etmiş kişilerin son günlerde bambaşka bir ağız kullanmaya başladıklarını ifade eden Bahçeli, "HDP, PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi aynı birleşik kabın içerisinde alma anlayışı vatana ihanettir. Bu insanların televizyonda konuşma hakkı yoktur." diye konuştu.Bahçeli, AK Parti içerisinde "MHP ile çok yakınsınız, çok sık görüşmeler başladı. Bazı yerlerde ittifaklar kuruluyor bu Kürt kökenli kardeşlerimizi rahatsız ediyor, biraz MHP'den uzaklaşın" telkini yapanlarla Kürtçe konuşanların hepsinin HDP'nin mensubu olduğunu iddia edenler arasında fark olmadığının altını çizdi.İYİ Parti'nin televizyonda yayınlanan reklamını eleştiren Bahçeli, "Bunun manası nedir? Bu nasıl bir reklamdır, bu aklı bunlara kim veriyor? Bunların hepsini Türkiye'de yutacak insan var mı? Çocuklar kullanılıyor, çocuk istismarının çiçekle beraber bir istismarı. Çocuğun vermiş olduğu yüz ifadesine bakın." ifadelerini kullandı."Büyük gaflete düşüyorlar"CHP, İYİ Parti ve Sadet Partisinin belediye meclisi listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu ortaya çıkan geçmişte tutuklanan 370 civarında ismin yer aldığının ifade edilmesi ve buna ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Bahçeli, "Siyaseten kendilerine başarı sağlayacaklarını zannederken bir gaflete düşüyorlar. Haddizatında burada en kazançlı çıkacak olan bu siyasi partiler değil. Kandil'deki 5 tane baron, Türkiye'de siyaseti şekillendiriyor, bu 5 partiyi de akıllarınca çok rahat kullanabiliyorlar. Bizim ifadeye çalıştığımız şey budur." diye konuştu."Böyle bir örgüte bilmeden, hata yaparak düşmeyiniz"Yenikapı mitinginde Kürt kökenli vatandaşlara verdiği mesajları hatırlatılan Bahçeli, "Kürtçe konuşan kardeşlerime sesleniyorum; sizi HDP ile beraber göstermek isteyenlere dikkat ediniz. HDP, PKK'nın uzantısıdır, PKK ise bir terörist örgüttür. Böyle bir örgüte bilmeden, hata yaparak düşmeyiniz." çağrısında bulundu.MHP'nin parti yönetiminde, milletvekilleri içerisinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki teşkilatlarda Kürtçe konuşanlar bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Biz o teşkilatlarımıza, PKK ile herhangi bir çatışma ortamına girmemek için zaman zaman sabırlı ve soğukkanlı olmalarını söylüyoruz. Sabırlı ve soğukkanlı olmalarını tavsiyemiz, oradaki örgütümüzün ve yiğitlerimizin olmadığı anlamına gelmez. Herkes ayağını denk alsın, bunları bilerek hareket etmek lazım." değerlendirmesini yaptı."Çok büyük tarihi bir hata olmuştur"Bahçeli, CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün okunması sırasında İstiklal Marşı'na iştirak etmediğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:"Çok büyük tarihi bir hata olmuştur. Basın hayatında önemli bir isme kavuşmuş, zaman zaman saygıyla anılan Erdem Gül Bey böyle bir hataya nasıl düşmüştür? Siyasetin bozulma yönü budur. Neyin intikamını alıyorsun? Kendisini o devlet sorduladı diye o devletin bayrağına, İstiklal Marşı'na hakaret yapamazsın, sessiz kalamazsın. Onun yüz ifadesini de okumak lazım. Ağzının hareketlerine bakmak lazım, oldukça rahatsız. O zannediyor ki haklı veya haksız bir cezaya muhatap kaldım, cezayı ne için aldığını veya kimin verdiğini hesap etmeden devletten ve değerlerinden hesap sormaya kalkmak bir siyasetçiye yakışmaz. Onu Adalar'a değil onu Yunanistan'a göndermek lazım."Tank palet fabrikasıBahçeli, "Adapazarı'ndaki tank palet fabrikası satıldı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Hayır, 25 yıllığına bir başka çalışma ortamına doğru verilme hali vardı, daha kesinleşmişi de yoktur ama bu konuyu gündeme getirerek, sürekli bu konu üzerinde akıllarınca milliyetçilik, ülkücülük yapacaklarına yıllardır Amerika'dan silah almaya karşı bir sosyal demokrat olarak bir Marksist Leninist anlayışa göre 'Go home' diyenlerin hepsi şimdi Türkiye'yi 'Go home'a çevirdiler. Onun için çok yanlış propaganda var, gerçekleri de saklıyorlar."Tank palet fabrikasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 19 Aralık 2018 tarihli 481 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iyi okunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, fabrikada üretilen malzemelere dikkati çekti.Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un ardından 25 Temmuz 2016 saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın olduğu bir toplantıya davet edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Ben ilk defa Beştepe'ye gittim. Oraya vardığımızda beraber bir protokol oturması var. Sonra Cumhurbaşkanlığı çalışma masası var, oraya oturduk. Cumhurbaşkanım bir değerlendirmede bulundu. Sonra da en fazla milletvekiline sahip olan CHP Genel Başkanı'na söz verdi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledikten sonra değerlendirmelerinin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu Bey'den bir değerlendirme bekleniyor. İlk cümlesini söylüyorum; 'Kadıköy'de 5 tane imam hatip lisesi var 6'ncıyı açmanın bir manası yoktur'. 15 Temmuz'dan sonraki 25 Temmuz, hadi bunu inkar etsin, o kadar şahit var. Herkes haddini bilecek. Gelişi güzel konuşmayacak."Bahçeli, 15 Temmuz gecesi 251 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 193 kişinin yaralandığını hatırlatarak, o toplantıdaki gündemin imam hatipler olmadığını ifade etti.CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın hukuki durumuna ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi:"Bunun iki boyutu var; bir hukuki bir de siyasi boyut var. Hukuki boyut devam ediyor, yarın ne olacak belli değil ama böyle bir hukuki boyutta ismi geçen bir kişinin Ankara gibi Türkiye'nin kalbinde bir büyükşehire aday olması ve bu adaylığında 'Ben kazanacağım, şöyle edeceğim, böyle edeceğim.' demesi başka türlü yorumlara da vesile olacak tarzda büyük hatadır. Onun için diyorum ki hem kendini, hem de Cumhuriyet Halk Partisini koru, adaylıktan çekil, yarın bu böyle devam ettiği takdirde nelerin olacağı belli değil."İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mehmetçik hapiste" ifadeleri sorulan Bahçeli, bunun bir izah şekli olmadığını belirterek, kendi partilerinde olduğundan çok daha farklı bir Akşener gördüklerini dile getirdi."Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir"Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra devam edip etmeyeceği ve kendisinin formülüne ilişkin bir soru üzerine, "Cumhur İttifakı Yenikapı ruhuna dayanır, Yenikapı 15 Temmuz gecesine dayanır. O günden bugüne kadar gelen süreç içerisinde Cumhur İttifakı bütün unsurlarıyla devam ediyor." dedi.2023 yılının Cumhuriyetin 100. yılı olacağının altını çizen Bahçeli, "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir. Çünkü memleketin bugün karşı karşıya kaldığı iç ve dış şartlar göz önüne alındığı takdirde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç vardır. Bunun için de ben bir formül söylüyorum; rakamsal bir formül değil, iktisadi büyüme, sosyal gelişme eşittir milli bütünleşme. Bugünkü iktidar böyle bir adım atar, ekonomiyi geliştirir, birtakım sosyal yapılardaki tartışmalara son verir, kaynaştırır, kucaklaştırır ise Türkiye bir milli bütünleşme ile güçlü bir devlet olur ve 21. yüzyıla lider bir ülke olarak girebilir diye düşünüyorum." diye konuştu.(Sürecek)