Cumhur İttifakı Terme Adayı Ali Kılıç: "Mağduriyetler Son Bulacak"

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Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, Terme'de bir daha asla gidilemeyen yol, akmayan musluk, yanmayan lambanın kalmayacağını söyledi.Başkan Adayı Ali Kılıç, beraberinde bazı partililerle birlikte gittiği Gölyazı Mahallesi'nde sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahalle turundan sonra bir kıraathanede vatandaşlara hitap eden Ali Kılıç, "Terme'de artık gidilmeyen yol kalmayacak, akmayan musluk, yanmayan lamba tabirleri tarihe karışacak" dedi.Gölyazı'nın doğal güzellikleriyle dikkati çeken bir yöre olduğunu hatırlatan Ali Kılıç, "Bu dünya cenneti mahallemize kazandıracağımız ve adı Çoban Yatağı olacak olan mesire alanımız, sadece ilçemizin değil tüm Samsun'un en güzel alanlarından birisi olacak. Böylece Gölyazı'nı turizme de açmış olacağız" diye konuştu."Hukuksuzluğa izin vermem""Terme Belediyesi'nde hukuksuz ve adaletsiz hiçbir işe asla vermem" diyen Ali Kılıç, "Benim en önemli bir projem ortak akıl ve fikirdir. Terme'yi halkımızla istişare ederek güzelleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde Terme'de istihdam üzerine çok önemli girişimlerimiz olacak. Ortak akıl anlayışıyla halkımıza danışarak ilçemizi yeniden inşa edeceğiz. Seçildikten sonra muhtarlarımız ile birlikte yapacağımız bölgesel toplantılar neticesinde sorunları yerinde dinleyip yerinde çözüm üreteceğiz" şeklinde konuştu.Başkan Adayı Ali Kılıç, Gölyazı buluşmasının ardından şehir merkezinde pazar yerine giderek esnafla selamlaştı, projelerini anlattı ve destek istedi. - SAMSUN