Cumhur İttifakı Terme Adayı Kılıç: "Geleceğin Terme'sini Gençlerle İnşa Edeceğiz'

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç , geleceğin Terme'sini gençlerle inşa edeceklerini söyledi.Başkan Adayı Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli'yi ziyaretinin ardından Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu. Gençlerin Terme'nin geleceği olduğu söyleyen Ali Kılıç, "Bugüne kadar ilçemizde gençlerimize yönelik önemli çalışmalara imza atıldı. Onlara her türlü desteği vermeye azami gayret gösterdik. Belediye başkanı seçilmem halinde bu desteğimiz fazlasıyla devam edecek" dedi.İlçe genelinde eğitim ve spora büyük önem vereceklerini belirten Ali Kılıç, "Çocuklarımız, gençlerimiz sadece Terme'nin değil ülkemizin de geleceği. Bu nedenle sizlerin talep ve önerilerinize ayrı bir önem vereceğim. Fikirlerinizi dinleyecek, geleceğin Terme'sini sizlerle inşa edeceğiz. Görev sürem boyunca bir an olsun bile sizlerin abisi olacağımın sözünü unutmayacağım" diye konuştu.Ali Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Yüksekyayla ve Erenköy Mahallelerini ziyaret etti, sanayi esnafıyla buluştu. Kılıç, "Gittiğimiz her mahallede, el sıkıştığımız her vatandaşa adım adım şehrimizin yeni imajı için büyük bir gayretle çalışağımın sözünü veriyorum. İnanıyorum ki, Termemizi birlikte kalkındıracağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN