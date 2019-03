Cumhur İttifakı Üyelerinden Kapalı Pazar Ziyareti

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Yaşar ve Cumhur İttifakı üyelerinden oluşan heyet, kapalı pazarı ziyaret ederek vatandaşlar ve esnaf ile buluştu.Esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyet üyeleri, vatandaşlara ve esnafa hayırlı işler temennisini iletti.Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber kentin dört bir köşesindeki insanlara ulaştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Cumhur İttifakımızın değerli üyeleri ile kapalı pazarda esnafımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hayırlı ve bereketli alışverişler diledik. Şehrimizin her bir noktasında vatandaşlarımızı dinlemeye ve ona göre çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi ve sevgisiyle kendimizde ayrı bir güç hissediyoruz. Bu vesileyle bütün esnafımıza tekrar hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK