Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

AK Parti- MHP Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Necdet Takva'nın abisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aile üyesi, HDP'lileri evlerine davet ederek yanlarında olduklarını söyledi. Takva'nın abisi Şemsettin Takva, "Her zaman olduğu gibi şimdi de pratiği bozuk olan bazı kişiler aleyhimize çalışabilir ama bu durum asla bizim moralimizi bozmamalıdır" dedi.

Takva ailesi, HDP'lileri evlerine davet ederek destek sözü verdi. Necdet Takva'nın abisi Şemsettin Takva'nın evinde gerçekleşen buluşmaya HDP Van İl Eşbaşkanı Ümit Dede, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Mustafa Avcı, HDP Edremit Belediye Eşbaşkan adayları Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Medeni Özer, HDP Edremit ilçe yöneticileri ileTakva ailesinden çok sayıda genç de katıldı.

TAKVA'NIN ABİSİ: 50 YILLIK SİYASİ GELENEKTEN GELİYORUZ

Buluşmada konuşan Necdet Takva'nın abisi Şemsettin Takva, "Bizler 50 yıllık bir siyasi gelenekten geliyoruz. Düşüp kalktığımız çok oldu. Çok cefa çektik hatta telafisi mümkün olmayan acılar yaşadık. Bizler birbirimizi tanımıyorduk; ama Kürt ulusal mücadelesi bizi yan yana getirdi. Sonra azken Nevruz kalabalıklarına ulaştık. Daralan yollarımız olmuştur, yürürken köprülerimiz çökmüştür; ama hep yürümeyi bilmişizdir. Zalimliğe, hak yiyişe ve zulme karşı büyük mücadeleler veriliyor. Bu yürüyüşün tökezlemesi için kural tanımaz bir yönelim var. Ama ne olursa olsun yıkılmadan ayakta duruyoruz" dedi.

Necdet Takva

"HDP BU SEÇİMDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAKTIR"

Türkiye'de yüzlerce partinin zamanla tabela partisi haline geldiğini söyleyen Takva, "Partilerin tabela partisi olma geleneğini yıkan Kürt partileri oldu. Kürt partileri hep diri kaldılar. Her zaman olduğu gibi şimdi de pratiği bozuk olan bazı kişiler aleyhimize çalışabilir; ama asla bu bizim moralimizi bozmamalıdır. HDP bu seçimden güçlü bir şekilde çıkacaktır. Van'da HDP'nin seçim çalışması iyi gidiyor ve iyi bir sonuç alınacağını da düşünüyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.